'Se o árbitro tivesse dado o pênalti, teríamos vencido', diz Loss

Mesmo após os 28 dias que teve para trabalhar durante a pausa para a Copa América, o técnico Osmar Loss segue em situação difícil no Vitória. Nesta terça-feira (9), no retorno do Leão à Série B, ele perdeu por 1x0 para o Cuiabá no Barradão pela 9ª rodada.

Contratado há pouco mais de um mês, no dia 21 de maio, o comandante ainda não venceu no rubro-negro. Ele tem um empate, na sua estreia, e depois quatro derrotas seguidas.

Na visão do treinador o Leão fez uma boa partida diante do Cuiabá e poderia até ter saído com a primeira vitória sob seu comando: “Acho que a equipe foi bastante contundente, principalmente no aspecto físico. Tivemos um primeiro tempo muito bom. Se o árbitro tivesse dado aquele pênalti, que foi muito claro, acredito que estaríamos falando de uma vitória agora”, comentou em entrevista coletiva após o jogo.

“Nós controlamos bem a partida. No setor defensivo, por exemplo, nós dominamos o adversário. Sofremos realmente em algumas bolas paradas, mas só isso. Mas é do futebol. Se eu pudesse, estaria trocando todo o destaque que estou dando a esses aspectos por uma vitória. Quero pedir ao torcedor que entenda. Sei que não é fácil para ninguém, sei que a cada rodada que passa a paciência diminui e a dificuldade aumenta, mas estamos trabalhando”, completou Loss.

O Vitória tomou o seu 20º gol nesta Série B numa falha recorrente que é a bola aérea. Segundo o treinador, sua equipe estava ciente desta falha e de que seria um ponto a ser explorado pelo Cuiabá na partida: “Nós sabíamos que essa é uma característica forte do adversário, que tem um time muito mais alto que o nosso em estatura média. Tanto, que a gente tentou mudar algumas definições de bloqueio defensivo para a bola parada e sofremos dois cabeceios com perigo. Um foi o gol. Sabemos que poderíamos ter evitado. É um erro que a gente trabalha para corrigir, mas que acaba acontecendo”.

O rubro-negro volta a campo no dia 19 de julho diante do Criciúma, no Barradão, às 21h30.