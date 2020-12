Se quiser perfeição, siga Jesus

Passamos de 100 mil seguidores. Muito obrigado. Mas a todos, deixo a seguinte frase: se quiser perfeição, não siga Nizan, siga Jesus. Que, aliás, não tinha Instagram, falava palavras duras e por isso mesmo só arranjou 12 seguidores e um monte de haters.

Uma senhora me disse ontem, de maneira simpática: Nizan, eu sou sua devota. Eu disse: devota só de Jesus, do Dalai Lama...

Eu escrevo ideias que estão além de mim e que são muitas e muitas vezes maiores que eu. Tanto que, quando fico inseguro, frágil, Donata diz: acho bom você reler seus textos. Então você está lendo uma bula, meu querido seguidor: ao me ler, está lendo o século 21. Eu sou as angústias, as contradições e as descobertas destes tempos de incoerências, desigualdades e maravilhas. Eu não sou o médico, eu sou o paciente. Eu não tenho as respostas, eu tenho perguntas. Eu não sou o caminho, eu sou explorador de caminhos. E explorar é se perder. É subir e descer. É pular e cair.

Eu sou um sobrevivente de mim. Com n ideias, n defeitos, n qualidades e n incoerências. E eu leio boa parte das mensagens que vocês me mandam porque eu procuro saídas em vocês tanto quanto vocês em mim.

Espero que em meu posts você se informe, se divirta, chore, ria e aprenda. Porque eu também os releio para aprender aquelas palavras muitas vezes sábias e muitas vezes hipócritas que saíram de mim, um psicógrafo destes tempos.

Feliz Ano Novo!



Texto originalmente publicado no Instagram