Sebastian Athié, ator da Disney, morre aos 24 anos

Sebastian Athié, famoso em toda a América Latina por atuar em séries da Disney Channel, morreu na última segunda-feira (6) aos 24 anos. A morte, cuja causa não foi revelada, foi confirmada pela Disney Channel Brasil, que fez uma publicação em sua página no Instagram para lembrar do ator.

"Descanse em paz, Sebas. Sua arte e seu sorriso ficarão para sempre. Lamentamos a perda de Sebastián Athié e sempre lembraremos de seu talento, companheirismo, profissionalismo e, acima de tudo, seu enorme coração. Nossos sentimentos à família, colegas, amigos e fãs", disse o comunicado.

A Associação Nacional de Atores do México também emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do artista. "Com profundo pesar, em nome da associação, (informamos) a morte de Sebastián Athié. Ele tinha 24 anos. Enviamos um abraço de solidariedade à sua família e amigos com nossas mais profundas condolências", disse o texto.

Um de seus trabalhos mais conhecidos foi "O11CE", que teve 180 episódios e foi um grande sucesso na América Latina. Sebastian participou de todos os capítulos da produção argentina. Na história, ele fazia parte de um grupo de jovens de diferentes origens que jogam no time Los Halcones Dorados, de Buenos Aires.

Santiago Stieben, que fez parte do elenco da série, se emocionou ao falar do amigo. "Estou realmente muito triste. Hesitei em fazer este vídeo. Mas sinto que quero compartilhar com todos o amor que tenho por você. Meu abraço à sua família, minhas melhores lembranças com você sempre", comentou.