Sebrae promove 1ª Expo Pretas para reunir empresárias negras de Salvador e região metropolitana

Para comemorar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino (19/11) e o dia da Consciência Negra (20/11), o Sebrae em Salvador, por meio do Programa Sebrae Delas em parceria com a IN PACTO – Incubadora de Negócios Sociais do Colabore, realizará a 1ª Expo Pretas Colabore. O evento que acontecerá no dia 26 de novembro, a partir das 9h, na Agência Sebraelab, no Espaço Colabore, tem o objetivo de gerar negócios, ampliar o alcance de novos mercados, além de fomentar a sustentabilidade e independência financeira de negócios liderados por mulheres negras de Salvador e região metropolitana. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas podem ser feitas através do link https://bit.ly/expopretas2022.

O evento terá a exposição de produtos e serviços de 20 afroempreendedoras

Além da exposição de produtos e serviços de 20 afroempreendedoras que comercializam produtos de moda, gastronomia, artesanato e de outros segmentos, o encontro contará ainda com palestras, oficinas e mentorias gratuitas com conteúdos que visam apoiar com inovação, tecnologia e sustentabilidade a gestão dos negócios de mulheres negras empresárias.

“O Sebrae Bahia já desenvolve ações dentro do programa Sebrae Delas que têm como principais objetivos a promoção do empreendedorismo feminino, aumento da competitividade dos pequenos negócios liderados por mulheres e o aprendizado e disseminação de boas práticas para apoiar mulheres. Por isso, entendemos que este evento está em total acordo com a missão da instituição”, afirma Taiane Almeida, especialista em pequenos negócios e gestora do Sebrae Delas na regional Salvador.

SERVIÇO

O quê: 1ª Expo Pretas Colabore

Quando: 26 de novembro de 2022 (Sábado)

Horário: das 9h às 15h

Onde: Agência Sebraelab, localizada no Espaço Colabore – Parque da Cidade, Itaigara

Inscrição Gratuita: https://bit.ly/expopretas2022

Programação Geral

09h – Abertura da Feira e Exposição de produtos e serviços

Área verde

10h – Conversa das Pretas

Painel com Umbu Podcast: Mirtes Santa Rosa, Camilla França e Val Benvindo

Umbu Podcast

10h – Vitrine de Sucesso: Como construir um negócio que vende todos os dias

Oficina com Geu Negga Chic

10h – Felicidade no Trabalho para Crescimento nos Negócios

Palestra com Alana Sales

10h – Posicionamento Estratégico para Vender Mais

Mentoria com Iasmine Fernandes

10h – Acelerando seu corre

Oficina com Karine Wakanda

10h – Network para Mulheres Empreendedoras

Mentoria com Anna Telles

12h30 – Painel Impacto Transformadores

12h30 – Vitrine de Sucesso: Como construir um negócio que vende todos os dias

Oficina com Geu Negga Chic

12h30 – Pontos Chaves de Marketing Digital

Palestra com Marta Souza

12h30 - Transformando Conhecimento em Renda

Mentoria com Abdjan Rosa

12h30 - Network para Mulheres Empreendedoras

Mentoria com Anna Telles

09h30 às 14h30 – Whatsapp Business, Auto-estima e Confiança, Finanças e muito mais

Consultorias individuais de curta duração

10h às 15h – Atrações Culturais

15h – Encerramento