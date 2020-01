SEC divulga resultado de 12 mil vagas para cursos técnicos; confira

O resultado do sorteio eletrônico para as 12.395 mil vagas em cursos técnicos de nível médio oferecidos pela Secretaria Estadual da Educação (SEC) foi divulgado nesta sexta-feira (17). As inscrições começaram no início de janeiro e as vagas foram oferecidas na modalidade subsequente, ou seja, para pessoas que já concluíram o ensino médio.

A SEC informou que os concorrentes podem conferir a lista de sorteados no Portal da Educação, mas a plataforma estava instável na noite desta sexta-feira. As vagas dos 45 cursos ofertados são direcionadas para os Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEP), Centros Territoriais de Educação Profissional (CETEP) e unidades compartilhadas na capital e em 97 municípios dos 27 Territórios de Identidade da Bahia.

Os classificados no sorteio deverão comparecer à unidade escolar para as quais concorreram à vaga, munidos de documentos como originais e cópias do histórico escolar, cédula de identidade, CPF e comprovante de residência nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, para efetivar a matrícula. As aulas serão iniciadas no dia 10 de fevereiro.

Entre os cursos ofertados estão os de técnicos em Administração, em Análises Clínicas, em Edificações, em Agropecuária, em Artes Visuais, em Instrumento Musical, em Informática, em Cozinha e em Segurança do Trabalho.

Puderam concorrer estudantes que já concluíram o Ensino Médio e suas modalidades de forma gratuita – seja na rede pública de ensino ou nos âmbitos federal, estadual ou municipal – ou que comprovaram ter cursado em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista.

O sorteio contou com as presenças de representantes do Ministério Público, Inocêncio de Carvalho Santana; do Tribunal de Contas do Estado, João Augusto; do Conselho Estadual de Educação, Meire Sueli Oliveira; e da Ouvidoria Geral do Estado, Audecir Filho.