SEC divulga resultado de sorteio eletrônico para 7770 vagas em cursos técnicos gratuitos

Se você se inscreveu para concorrer a uma das 7.770 vagas em cursos técnicos gratuitos ofertados pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) na forma de articulação subsequente ao Ensino Médio (PROSUB), já é possível conferir se conseguiu garantir sua vaga. A SEC realizou na última terça-feira (26), no auditório do órgão, o sorteio eletrônico para distribuição das vagas. O resultado pode ser conferido no Portal da Educação.

Os selecionados deverão efetivar a matrícula nos dias 28 e 29 de julho. Nesse período, o aluno deverá comparecer na unidade escolar para a qual foi contemplado e apresentar os seguintes documentos: originais e cópias da Carteira de Identidade; CPF; Histórico Escolar; e comprovante de residência atualizado. As vagas são distribuídas em 97 unidades de ensino de 78 municípios, envolvendo todos os 27 Territórios de Identidade do Estado.

Puderam participar do sorteio candidatos que concluíram o Ensino Médio e suas modalidades em estabelecimentos de ensino da rede pública de Educação, no âmbito federal, estadual ou municipal, e que tenham cursado o ensino médio em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista integral.