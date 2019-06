Secretaria municipal suspende atendimento após queda de placas de gesso

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) suspendeu o funcionamento depois que duas pessoas ficaram feridas quando foram atingidas por placas de gesso que se desprenderam do teto do imóvel na manhã desta sexta-feira (7). O acidente aconteceu por volta das 10h30, no prédio da secretaria, na Avenida Miguel Calmon, no Comércio.

As duas pessoas foram atendidos pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberadas em seguida. Em nota, a Sempre informou que as vítimas não precisaram ser encaminhados para unidades médicas. O prédio foi imediatamente evacuado.

Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), além do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para realizar avaliações técnicas do imóvel e os reparos necessários. O prédio ficará fechado até que seja concluída a manutenção.

Através de nota, a Sempre informou que "lamenta o ocorrido e salienta que os serviços oferecidos na sede podem ser realizados em qualquer uma das 10 Prefeituras-Bairro, nos 29 Centros de Referência da Assistência Social espalhados por Salvador e no posto da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), no bairro de Periperi".