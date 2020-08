Secretário de saúde do DF é preso em operação sobre compra de testes da covid-19

O secretário de saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (25). Ele é investigado operação que investiga supostas irregularidades na compra de testes para detecção da covid-19.

Essa é a segunda fase da operação Falso Negativo, deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Foram expedidos 44 mandados de busca e apreensão e sete de prisão, entre temporárias e preventivas.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Foram detidos também Ricardo Tavares Mendes - ex-secretário adjunto de Assistência à Saúde do DF, Eduardo Hage Carmo - subsecretário de Vigilância à Saúde do DF, Eduardo Seara Machado Pojo do Rego - secretário adjunto de Gestão em Saúde do DF, Jorge Antônio Chamon Júnior - diretor do Laboratório Central do DF e Ramon Santana Lopes Azevedo - assessor especial da Secretaria de Saúde do DF.

Ordens judiciais também estão sendo cumpridas na Bahia, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) disse, à TV Globo, que não teve conhecimento da decisão para analisar seus fundamentos.

De acordo com o Ministério Público, o objetivo da operação é desmantelar uma suposta organização criminosa instalada dentro da Secretaria de Saúde do DF para fraudar a escolha de fornecedores e superfaturar a compra dos testes, feita com dispensa de licitação. Os investigadores afirmam que o prejuízo aos cofres públicos chega a R$ 18 milhões.