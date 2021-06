Secretário diz que Bahia receberá mais 343.630 doses da Pfizer e Coronavac

O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, anunciou nesta quarta-feira (23) que a Bahia vai receber mais doses da vacina contra a covid-19 Coronavac e da Pfizer. "Eita, São João bom! O arraiá que a gente quer é cheio de vacina para toda Bahia. Amanhã, às 9h35, receberemos 181 mil doses de Coronavac e, às 15h, receberemos 162.630 doses da Pfizer", escreveu ele em uma rede social.

Muitos municípios, inclusive Salvador, estão com a imunização da 1ª dose paradas por falta de doses. Ontem, Leo Prates, secretário municipal de Saúde, já havia falado na expectativa de receber novas doses para retomar essa vacinação na sexta.

Os imunizantes começarão a ser enviados na sexta para as regionais de saúde em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado. Elas serão remetidas para os 417 municípios. As vacinas da Pfizer/BioNTech serão encaminhadas em sua totalidade enquanto que metade do quantitativo da Coronavac será reservada para a segunda aplicação.

Com estas novas cargas, a Bahia chegará ao total de 8.348.770 doses de vacinas recebidas, sendo: 3.360.200 da CoronaVac, 4.285.400 da AstraZeneca/Oxford e 703.170 da Pfizer/BioNTech.