Sede do Graer abrigará vacinas que serão distribuídas para toda a Bahia

Após a liberação da Anvisa para o uso das vacinas Coronavac e de Oxford, e o anúnicio do Ministério da Saúde, de que a vacina começa a ser distribuída nesta segunda, 18, o Governo da Bahia anunciou o local que será a base baiana das vacinas. A sede do Grupamento Aéreo da Polícia Militar será o ponto de guarda das doses de vacinas que chegarão ao estado. De acordo com o Governo do Estado, o local foi escolhido de maneira estratégica, com o objetivo de facilitar a distribuição do material em todo o estado, de maneira mais rápida.

Camaras frigoríficas já estão no Graer. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), municípios distantes mais de 300 quilômetros da capital baiana terão as doses enviadas por aeronaves. As demais devem ser entregues por meio terrestre com escolta da Polícia Militar para garantir a segurança no deslocamento.

Na tarde desta sexta-feira (15), o secretário da SSP, Ricardo Mandarino, participou de uma reunião com representantes da pasta de todo o Brasil e do Ministério da Saúde.

"Deixamos claro que estamos prontos para abrigar e escoltar a tão esperada vacina", afirmou o secretário. Toda a logística está preparada de forma conjunta e terá as participações das quatro forças de segurança. O Governador Rui Costa anunciou, por meio de redes sociais, que o estado está pronto para receber as suas doses.