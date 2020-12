Sede reformada da Guarda Municipal vai permitir treinamentos em dias de chuva

Os guardas municipais de Salvador têm uma nova estrutura para trabalhar. Nesta sexta-feira (4) foi inaugurada a nova sede do órgão, na Avenida General San Martin. A estrutura funciona no mesmo local que a anterior, mas não lembra nem de longe os galpões velhos e barracões caindo aos pedaços que eram usados pelos trabalhadores.

A sede da Guarda Civil Municipal (GCM) fica ao lado do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães e tem um novo Centro de Formação e Treinamento, com 400 m², para capacitação dos guardas.

O prefeito ACM Neto fez a entrega oficial do novo espaço e recebeu uma placa de agradecimento da corporação. Antes de ele discursar, as equipes da Guarda Municipal fizeram demonstrações de operações a pé, com uso de veículos e armas. O gestor destacou a importância dos guardas nos eventos da cidade.

“Há uma presença muito forte, hoje em dia, da ação da Guarda Civil Municipal. O carnaval talvez seja uma das vitrines dessa atuação da Guarda, mas nós que estamos no dia a dia da administração não podemos deixar de destacar esse esforço que é permanente e que ficou ainda mais evidente aos olhos da cidade nesse período da pandemia”, afirmou.

Para revitalização do local, foram investidos, aproximadamente, R$1,8 milhões. A nova estrutura conta com três pavimentos que abrigam também anexo e guarita, áreas de uso coletivo como alojamentos masculinos e femininos e refeitório, além de ampliação de setores. Foram implantados setores de transporte e materiais, depósito, copa, cozinha, banheiros, vestiários femininos e masculinos, enfermaria, biblioteca e sala de arquivo.

O inspetor geral da GCM, Marcelo Silva, contou que o novo espaço tem diversas finalidades, e destacou o fato de não precisar mais suspender as agendas de treinamento e de eventos em dias de mau tempo, o que acontecia com frequência na antiga estrutura que não era coberta. Ele disse que a melhoria das condições de trabalho dos guardas significa benefícios também para a população.

“Nós teremos pessoas em um ambiente de trabalho mais agradável, salutar e confortável para os momentos de intervalo, de descanso, e para fazer as refeições. Então, com essas satisfações interna toda pessoa tende a dá o melhor de si, e a Guarda Municipal já vem fazendo isso há meses. Nós pretendemos melhorar e continuar esse trabalho”, disse.

O espaço dispõe ainda de área operacional, sala de aula, sala de reunião e multiuso, além de área administrativa, recepção e sala de música. O funcionamento da nova sede, contará com o apoio de uma subestação independente de energia, projeto desenvolvido pela Guarda Municipal, para dar suporte à nova estrutura e à central de monitoramento.

O prefeito eleito, Bruno Reis, também acompanhou a cerimônia. As intervenções ficaram sob a responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).