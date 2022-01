Sedur vistoria cumprimento da exigência de vacinação por bares e restaurantes

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), começou a realizar vistorias em bares e restaurantes, nesta quinta-feira (13), para averiguar se os estabelecimentos estão exigindo o comprovante de vacinação das pessoas antes de elas entrarem no local, como manda o decreto publicado no último dia 10 pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT).

O coordenador de fiscalização da Sedur, Everaldo Freitas, explica que a ação começou nesta manhã pela região da Cidade Baixa, Bonfim e, à noite, os agentes vistoriaram os estabelecimentos da orla de Salvador, da Barra até Itapuã. A pasta conta com o apoio da Polícia Militar, e cerca de 120 profissionais estão envolvidos na ação.

“Nossa missão é conscientizar de maneira educativa as pessoas sobre o crescimento nos números da covid-19 e gripe na capital e salientar a importância da cartela de vacinação. É um decreto estadual que precisa ser respeitado em razão dos altos índices de contaminação”, declara o coordenador.

Segundo Freitas, os clientes estão aderindo às novas medidas e os proprietários também. Caso a pessoa não apresente o comprovante, ela não poderá ter acesso ao local e, caso o dono não siga as regras, ele será notificado e o seu estabelecimento pode ser interditado.

No primeiro dia do decreto estadual que exige a comprovação da vacinação​​​​​​​ em bares e restaurantes, a maioria dos estabelecimentos visitados pela reportagem em Salvador, na terça-feira (12), ainda não estava exigindo o comprovante. Dos dez locais, nos bairros do Rio Vermelho e da Barra, apenas três cumpriam a exigência. No decreto publicado pelo governador, os bares e restaurantes podem funcionar com capacidade máxima, mas exigindo o comprovante de vacinação.