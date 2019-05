Segundo mais antigo de Salvador, Largo da Vitória é entregue revitalizado

Há quase 500 anos, o largo que abriga uma das igrejas mais antigas de Salvador, a de Nossa Senhora da Vitória, já existia. Mas não com esse nome. Se chamava Praça da Vila Velha e era o endereço de Diogo Álvares Correa, o famoso Caramuru. Séculos se passaram e o segundo largo mais antigo da capital baiana ganhou o mesmo nome da Igreja. Nesta quinta-feira (9), o lugar ganhou paisagem nova: arborização, iluminação pública, novo projeto de paisagismo, além de uma vista mais ampla para a Baía de Todos os Santos, logo ali atrás do templo.

Entregue pela Prefeitura de Salvador, a obra foi a contrapartida de um empreendimento imobiliário na região. Não houve investimento público no local, mas o projeto de revitalização foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), órgão municipal. O objetivo do projeto era valorizar o acesso à Igreja, que foi reformada em 2015, um ano após ter sido tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“Nós fizemos a praça mais simples, mais singular, para que o destaque fosse a igreja. Ela agora está acolhedora, com materiais como a pedra portuguesa, a arborização feita, além da iluminação singela”, explicou Tânia Scofield, presidente da FMLF.

O busto do primeiro governador da Bahia eleito, Joaquim Manuel Rodrigues Lima, foi restaurado durante o processo de revitalização da praça, que tem 614 m² de área. Ele foi empossado em 1892 e governou até 1896. Para a FMLF, a restauração valoriza o monumento e o torna mais visível para a população.

A praça integra um conjunto de mais de 400 espaços de lazer que já foram requalificados e entregues pela prefeitura desde 2013. O prefeito ACM Neto destacou que a grande parte das praças inauguradas durante sua gestão ficam em bairros periféricos, onde os moradores “têm poucas alternativas de lazer”.

Os párocos da Igreja da Vitória comemoraram a revitalização. O padre Luís Simões afirmou que o local já está "melhor".

“É só olhar. Não tem os fios que acabavam 'apagando' a igreja. A obra valoriza não só a igreja, mas como toda a cidade, que ganha mais um equipamento público de qualidade. Além de tudo isso, a vista para a Baía também foi viabilizada com um lindo mirante. É mais um local na cidade para vislumbrar toda a Baía, além de trazer uma autoestima maior para os moradores”, disse.

Ao lado de duas áreas nobres da cidade - Vitória e Graça - o largo também é vizinho da comunidade da Vila Brandão, que se estende pelos paredões do Largo da Vitória em direção á Baía de Todos os Santos.

Características histórias

O prefeito ACM Neto destacou que o projeto realizado pela Fundação Mário Leal Ferreira buscou valorizar as características históricas da própria praça, mantendo as pedras portuguesas e paralelepípedos do local, além de dar maior visibilidade à igreja.

“Viemos inaugurar essa praça em frente à Igreja da Nossa Senhora da Vitória. A prefeitura não gastou um centavo aqui, ela foi toda fruto de uma contrapartida da iniciativa privada, a partir de empreendimento feito na região. Eu tenho certeza que ela traz mais beleza e riqueza para o Centro Histórico de Salvador. Por aqui passam diariamente milhares de pessoas andando, fiéis que vêm à igreja da Vitória e hoje todas as pessoas poderão ter toda essa praça requalificada e à altura da cidade de Salvador”, disse o prefeito.

Neto ainda destacou que a Secretaria de Ordem Pública (Semop) está em contato com os comerciantes que ficavam no local para assegurar que nenhum saia prejudicado após as intervenções.

Uma das comerciantes é Alizia Viana, 74, que diz trabalhar no local há 62 anos. Ela também já aprovou o resultado: “Quando eu cheguei aqui, não tinha jardim, a estátua era mais escondida, tinha os fios. Com a revitalização, tudo fica mais organizado, a iluminação também melhora e a segurança também”, disse ao CORREIO.