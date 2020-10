Segundou, do CORREIO, entrevista a chef Morena Leite

A chef Morena Leite, do restaurante Campim Santo, será entrevistada desta segunda-feira (5) pelo publicitário Joca Guanaes, no programa #Segundou. A transmissão será ao vivo, no Instagram do CORREIO, às 19.

Morena é uma das chef de cozinha mais reconhecidas no Brasil. Ela é uma das donas e sócias do grupo Capim Santo, que inclui os restaurantes Capim Santo e Santinho e o Instituto Capim Santo.

O Instituto Capim Santo surgiu em 2010 faz capacitação gastronômica de jovens para o mercado de trabalho.