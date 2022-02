Segundou: Joca Guanaes recebe Simone Sancho, CEO e co-fundadora de Belong Be 

Convidada desta segunda-feira (21) de Joca Guanaes no programa Segundou, Simone Sancho apresentou a Belong Be, um marketplace que reúne marcas de beleza independentes. O projeto criado em agosto do ano passado ajuda estas empresas a driblar as dificuldades de acesso ao mercado dominado pelas grandes companhias.

Com uma carreira iniciada em segmentos mais tradicionais como o financeiro e de seguros, desde 2019, Simone investe em startups de beleza, usando sua expertise para fazer com que as empresas menores consigam competir com as grandes marcas. Foi assim e, também, a partir do que viu em São Francisco, acompanhando o movimento desse setor nos Estados Unidos, que a empreendedora decidiu criar a Belong Be.

Simone também colabora como alumni para HEC (Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris) e suas publicações, atuando também em alguns grupos do segmento digital no Brasil – Embaixadora do Mulheres no E-commerce, palestrante no E-commerce Brasil, VTex Day, Latam Retail Show, dentre outros.

Atualmente, a empreendedora vive em São Paulo, onde nasceu, mas já morou nos Estados Unidos e na França. Formada em Relações Internacionais e pós-graduada em Economia, foi responsável pelo digital e tecnologia do Grupo Uni.co, que reúne empresas como a Imaginarium e Puket, onde liderou o crescimento dos e-commerces e a transformação digital de ambas as companhias.

Em 2013, Simone teve seu primeiro contato com a beleza e, depois de empreender e vender uma empresa de fidelidade, a NETPOINTS, decidiu se juntar à Sephora Brasil para criar o programa de fidelidade da operação no Brasil. Por mais de cinco anos, ela esteve à frente das estratégias digitais e de CRM da empresa e, desde então, se tornou uma grande entusiasta e investidora dos mercados digitais e de beleza.

Nas próximas semanas, o público do Jornal CORREIO no Instagram vai conhecer algumas marcas que integram a Belong Be. São elas:

28/02 – Rosangela Jose da Silva, fundadora da Negra Rosa

A youtuber percebeu que não existiam muitos produtos voltados para a mulher negra, então decidiu fundar a marca Negra Rosa, desenvolvida exclusivamente para mulheres negras. Oferece uma linha completa de pele, além de sombras e batons líquido mate.

07/03 – Mama Peron e Giulio Peron, fundadores da Feito Brasil e Quintal

Pioneiros no pensamento de marcas clean, vegana e sustentabilidade, eles criaram uma das primeiras marcas independentes de beleza no brasil a retratar elementos da brasilidade, homenagear regiões e com isso alcançar lugar de destaque no globo.

14/03 – Roni Magalhães, CEO Forever Liss

Primeira DNVB brasileira (Digitally Native Vertical Brand - ou seja, digitalmente nativa e co negócios com estrutura vertical), a Forever Liss, criadora do “desmaia cabelo”, ocupou um espaço antes negligenciado pelas grandes marcas e recrutou um exército de fans da marca e do conceito.

21/02 – Luccas Luccas, criador da Make Blum

Influenciador e tik toker famoso nas redes sociais e um apaixonado pelo mundo da beleza, Luccas colocou no mercado primeira marca de maquiagem pensada e criada por um homem, a Blum, trazendo diversidade não só para as prateleiras como para o campo de criação

Assista ao programa com Simone Sancho: