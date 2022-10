Segurança é morto a tiros durante assalto a loja em Fazenda Grande

Um segurança foi baleado e morto durante um roubo a um estabelecimento comercial, na tarde desta segunda-feira (3), no bairro da Fazenda Grande, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 12h50, a 9ª CIPM foi informada por populares sobre o crime cometido na Rua Melo Morais Filho. No local, a equipe constatou o fato.

Os militares socorreram o segurança para o Hospital Ernesto Simões, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Com a vítima ainda foi encontrado um revólver calibre 38 com 06 munições que foram entregues no posto da Polícia Civil que investigará o caso.