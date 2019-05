Segurança em barragens de usinas hidrelétricas

Estruturas de grandes proporções que represam a água, as barragens de usinas hidrelétricas têm importância estratégica para o país – seja para o controle de cheias, abastecimento público ou a geração de energia elétrica limpa e renovável – e necessitam de constante monitoramento, procedimentos de inspeção e manutenção que garantam a plena segurança de suas operações.

Os padrões estabelecidos pela Política Nacional de Segurança de Barragens – Lei 12.334/2010 e a regulamentação estabelecida pela Resolução 696/2015 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) - são fundamentais para o adequado controle e manutenção das barragens. Além disso, cabe às empresas gestoras de barragens adotarem ações complementares.

A Votorantim Energia, por exemplo, é responsável pela gestão de 19 usinas distribuídas em diferentes regiões do Brasil e segue um protocolo de rigoroso controle de operações e de manutenção de suas estruturas. As usinas são interligadas ao Centro de Operação da Geração/COG, garantindo segurança operacional.

A iniciativa da empresa em manter um corpo técnico especializado próprio – formado por engenheiros geotécnicos, hidráulicos e estruturais, entre outros, que realiza inspeções regulares em todas as unidades – também ajuda a aprimorar o controle.

As barragens de hidrelétricas devem ser monitoradas por instrumentos com controle ininterrupto das operações, realizado 24 horas por dia, sete dias por semana. O trabalho de averiguação de empresas especializadas externas, visando manter as operações com segurança, é outra medida importante. Ações preventivas como essas permitem confiança nas condições físicas das barragens e devem servir de modelo.

Uma postura primordial que deve ser adotada pelos gestores é manter um contato regular com poder público, Defesa Civil e outros órgãos e entidades para apresentação de dados e controles que garantem o pleno funcionamento das barragens, trazendo seguridade para os profissionais e para a comunidade, assegurando também proteção ao meio ambiente.

A engenharia de segurança de barragens é um processo dinâmico e de contínuo aprimoramento, em que a união de esforços dos profissionais das empresas e órgãos competentes é fundamental para a adoção dos mais altos padrões de controle de qualidade e manutenção, aliando eficiência e seguridade.

* César Conservani é diretor Técnico da Votorantim Energia