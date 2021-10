Seguro covid responde por metade das vendas de seguro viagem na pandemia

Com a desaceleração da pandemia, muita gente já começou a planejar a tão sonhada viagem de férias. É hora de sacudir a poeira da mala, remarcar as passagens e repensar o roteiro. Neste momento de retomada gradativa do turismo, grandes empresas do setor, a exemplo do Grupo CVC Corp no Brasil, perceberam que o consumidor quer uma garantia a mais de segurança para, efetivamente, arrumar a bagagem. Tendência que levou as sete marcas que integram a companhia - CVC, Submarino Viagens, Visual Turismo, Experimento Intercâmbio Cultural e as consolidadoras RexturAdvance, Esferatur e Trend - a ofertarem um seguro viagem com cobertura para covid-19.

Desde que foi lançado, há quase um ano, o produto representa 50% de todas as vendas de seguro viagem da CVC e está no quinto mês consecutivo de crescimento de vendas de seguro viagem de uma forma geral, conforme aponta o presidente da CVC Corp, Leonel Andrade. No pacote, o contrato cobre despesas médicas e hospitalares por covid-19 diagnosticado durante a viagem, indenização por hospitalização devido ao diagnóstico da doença e translado de corpo em caso de morte por coronavírus também durante viagem.

“Observamos que, nos meses de pico de casos de covid, entre março e maio desse ano, foi justamente quando o produto que inclui cobertura para covid-19 teve a sua maior representatividade em relação ao seguro sem esse benefício. Os nossos clientes querem viajar, mas ainda têm alguns receios e dúvidas por conta da pandemia, por isso a importância de oferecer um produto específico com cobertura para o coronavírus”, pontua o executivo.

O preço por essa proteção custa a partir de R$ 15 (viagens nacionais) ou US$ 6 (viagens internacionais) por dia para coberturas de despesas médicas de R$ 28 mil (território nacional) ou até US$ 30 mil (viagens no exterior). O seguro viagem com o benefício pode ser contratado com até 180 dias de antecedência do embarque.

“A cobertura surgiu por uma demanda e preocupação com o viajante. Com o avanço da vacinação e com a reabertura de fronteiras, a busca por viagens cresce a cada dia e, consequentemente, o interesse do viajante por saber mais sobre o seguro viagem com cobertura para covid-19 também cresce, já que traz confiança e tranquilidade adicionais àqueles que decidem retomar suas viagens”, analisa Andrade.

O efeito do crescimento da procura pela cobertura covid, anima o setor, como acrescenta o presidente da CVC Corp:

“A retomada do turismo já está em andamento, de forma gradativa, principalmente impulsionada pelas viagens de lazer em destinos domésticos. Acredito que vão faltar aviões e hotéis no final do ano, para a nossa temporada de verão, devido a um crescimento exponencial do número de viagens nacionais puxado pelo avanço da vacinação”, diz.

Fronteiras

A reabertura de fronteiras de alguns países, dentre eles destinos importantes como a Argentina, que voltou a receber brasileiros agora em outubro, e os Estados Unidos, a partir de novembro, chegou a aumentar em até até dez vezes a venda de pacotes de viagens. “Existe uma demanda reprimida tão grande para viagens ao exterior que o crescimento das vendas é imediato após o anúncio da liberação”, diz Leonel Andrade.

Os destinos que mais vendem o seguro com cobertura para covid coincidem com os mais vendidos, em geral. Entre os nacionais estão Natal, Maceió, Porto Seguro, Porto de Galinhas e Gramado. Já Cancun, Punta Cana, Dubai, Lisboa e Paris são os destaques internacionais.

“Outra alternativa que o setor vem apostando está na oferta de pacotes para megaeventos e produtos temáticos como, por exemplo, a Expo Dubai, em outubro, a Fórmula-1, o cruzeiro da Xuxa e o Rock in Rio, além da Copa do Mundo do Catar em 2022. A pandemia segue exigindo que as empresas de turismo continuem com adaptações em seus negócios, orientando-se cada vez para a segurança do viajante", afirma presidente da CVC Corp, Leonel Andrade.

Para a vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav), Ana Carolina Medeiros, o segmento está mesmo se esforçando para trazer novos serviços que possam acelerar o processo de recuperação da atividade. Ela ressalta que os passageiros estão mais atentos a destinos com menos casos casos de contaminação pelo coronavírus.

Mais um fator que passou a ser decisivo foi a procura por locais com opções de ambientes abertos, ao ar livre e com protocolos rígidos de segurança sanitária, como os grandes resorts.

“A gente verifica que o consumidor ainda não está totalmente seguro e segue com muita cautela, porém já começa a retomar suas viagens. Apesar de não termos ainda números consolidados, o movimento de remarcações é crescente, o que demonstra essa vontade de voltar a viajar”, afirma Ana Carolina Medeiros.

Ofertas de pacotes que permitam uma adaptação ao home office – incluindo aqui, uma hospedagem com uma ótima conexão de internet e lazer para toda família – é mais um desses novos serviços que as agências têm apostado, como completa Carolina: “Ou seja, lugares onde esse cliente possa trabalhar sem ter problemas em conectar seu notebook e que, ao mesmo tempo, tragam opções ao ar livre e de diversão”.

Cuidados

Os riscos de contaminação, mesmo que o passageiro esteja vacinado, ainda existem como alerta o médico e pesquisador, especialista em imunologia humana, Bruno Bezerril: “A vacina é muito importante, porém, nenhuma delas protege em 100% dos casos. A pessoa vacinada tem um risco menor de desenvolver uma doença, mas o risco, permanece. Por isso, é fundamental manter todos os cuidados sanitários que a gente conhece: uso máscaras, higienização das mãos, distanciamento social e evitar aglomerações”.





NA HORA DE VIAJAR

. Pode levar álcool em gel na bagagem de mão?

Sim. Porém, a Agência Nacional de Aviação (Anac) limitou a quantidade de 500 mil por artigo nos voos domésticos. O mesmo vale para o álcool líquido.

. E nos voos internacionais?

Para voos internacionais, o álcool em gel deve ser levado em frascos transparentes com capacidade de até 100 ml cada.

. Sobre o uso de máscaras

Ainda de acordo com as orientações da Anac, é permitido o uso de máscaras cirúrgicas, profissionais do tipo N95, PFF2, FFP2 e as caseiras, confeccionadas em tecidos como algodão e tricoline, desde que possuam mais de uma camada de proteção e ajuste adequado ao rosto cobrindo o nariz e a boca, sem aberturas. Fica proibido o uso de bandanas, lenços e protetores faciais do tipo 'face shield' usados sem máscara por baixo.

. Que destinos já estão exigindo o passaporte vacina?

A partir deste mês, capitais como São Paulo passaram a exigir comprovante de vacinação contra a covid-19 com pelo menos uma dose para a entrada em todos os grandes eventos, inclusive, em estádios de futebol. Em Fernando de Noronha, em Pernambuco, a administração do local já passou a exigir a comprovação para a entrada de visitantes no arquipélago. Fora do Brasil, países como França, Itália, China e Israel estão entre os que só permitem a entrada em restaurantes, bares, museus e até mesmo transportes públicos com a comprovação de que foram vacinados.





DEZ DESTINOS MAIS BUSCADOS COM SEGURO COVID

Nacionais

1. Natal (RN)

2. Maceió (AL)

3. Porto Seguro (BA)

4. Porto de Galinhas (PE)

5. Gramado (RS)



Internacionais (impactados pelas fronteiras que estão abertas neste momento)

1.Cancun

2. Punta Cana

3. Dubai

4. Lisboa

5. Paris





*Fonte: CVC Viagens