Sei lá, Flamengo...

Oportunidade porreta pra humanidade tomar jeito e rumar no caminho da fraternidade, da confraternidade, da construção coletiva através do espírito de equipe, do sair da caverna em direção à luz, estamos vivendo agora. E não é que o Flamengo, logo ele, o maior do hemisfério sul, vai no sentido contrário, com postura e atitude arrogantes, individualistas, totalmente equivocadas de tentar a carreira solo!? Não satisfeito, vai buscar paternidade, a espelho da nação infantil, na Presidência da República, como que mandando um recado a seus irmãos que "se não obedecerem, vão ficar de castigo".



O conteúdo da iniciativa das transmissões dos jogos em rede própria de comunicação é louvável, pois busca a sustentabilidade andando sobre as próprias pernas, mas não da forma egoística, ignorando os seus pares, estimulando o individualismo predatório, agindo com presunção e indiferença em relação ao coletivo dos clubes, em relação ao bem do futebol brasileiro, que, capengadamente, tem vivido justamente pela ausência de uma liga que os fortaleça.

Flamengo nem liga pra liga, dá as costas aos outros clubes, dá de ombros à megatendência, agora evidenciada a todos nós, da nossa interdependência enquanto espécie, do fato de estarmos arraigados, todos, ao mesmo Um, ao mesmo Universo. O preço da equivocada escolha, este rubro-negro já começa a pagar diante das críticas, pichações, percepções bem negativas vindas do seu próprio povo, que, ao contrário da sua gestão, compreende a vitória iminente da lógica do agrupamento, do estender das mãos para possibilitar amplidão de acesso às transmissões dos jogos do esporte das multidões, via internet, a preços bem mais baixos pois praticados por um todo de jogos, por um todo de equipes, por um todo de uma liga.

A diferença entre as escolhas não é pontual, não é episódica, não é de natureza jurídica. É muito mais profunda e relevante, é de natureza moral e existencial. Que a sabedoria prevaleça à inteligência, que a humildade aprendiz prevaleça ao conhecimento, que a emoção sobreviva, que o futebol faça a escolha certa...



*Wilson Manoel é coordenador do Curso do MBA em Gestão Esportiva pela Faculdade 2 de Julho