Seinfra monitora 65 pontos em rodovias estaduais afetadas pelas chuvas na Bahia

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou nesta terça-feira (4) que está monitorando 65 pontos em rodovias estaduais afetadas pelas fortes chuvas que atingem o estado.

O maior número de trechos em observação (17) fica na região Oeste do estado, seguido pelo Litoral Sul (12). Há casos de pistas de rodagem alagadas após a alta do nível de rios ou atingidas por deslizamentos de encostas; solo erodido; trânsito interrompido pela queda de árvores ou objetos carregados pela força d'água, entre outras situações que causam transtornos a quem precisa circular pelas rodovias estaduais.

Ainda nesta terça, a passagem de veículos na BA-120, saindo de Itapé em direção a Itaju do Colônia, foi bloqueada. A pista no KM 7,5 rompeu depois das fortes chuvas das últimas semanas, e a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) determinou a interrupção do tráfego da rodovia. A equipe técnica da Seinfra está providenciando a sinalização do trecho, que tem a previsão de ser instalada nesta quarta-feira (5). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) encontra-se no local orientando os motoristas.

A alternativa de deslocamento para os condutores que utilizam a rodovia do Litoral Sul baiano é pegar a BA-120, de Itapé até o entroncamento da BR-415; em seguida, a BR-415, do entroncamento da BA-120 até Floresta Azul; e depois passar pela BA-262, que liga Floresta Azul a Santa Cruz da Vitória. Por fim, a BA-667, entre Santa Cruz da Vitória e Itaju do Colônia.

Uma outra ocorrência na região da Bacia do Paramirim também passou a ser monitorada pela Seinfra. Em alguns pontos da BA-903, que liga Érico Cardoso a Paramirim, ocorreram deslizamentos de encosta devido ao período chuvoso na região. A empresa responsável pela manutenção da via já realiza os reparos necessários. A área encontra-se sinalizada e o trânsito está normal. Com os dois registros novos, chega a 65 o número de trechos afetados pelas chuvas.

O fluxo de veículos na ponte sobre o Rio Pardo, na BA-634, entre Itambé e Ribeirão do Largo, permanece interrompido por conta do alto nível de água da barragem de Machado Mineiro. A Secretaria de Infraestrutura aguarda a redução do volume de água do Rio Pardo para liberar o tráfego e avaliar quais as intervenções serão necessárias no equipamento. A circulação de automóveis na ponte de acesso a Itapitanga, na BA-651, e na BA-645, entre Angical e Barreiras, também continua proibida.

A lista com os pontos de rodovias baianas afetados pelas fortes chuvas deste mês de dezembro (65) está disponível neste link.