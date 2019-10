Seis cidades baianas receberão workshop de carreiras voltado para estudantes

“Hoje em dia, a maioria das empresas não colocam o currículo como principal diferencial na hora de contratar alguém, mas sim a sua atitude e o comportamento”. A opinião é do superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Evandro Mazo. Pensando justamente neste problema, o IEL irá realizar, nos meses de outubro e novembro, um workshop de carreiras que irá abordar, além deste tema, todas as possibilidades que as revoluções tecnológicas proporcionam no campo profissional.

Ao total, seis cidades baianas receberão o workshop. São elas: Vitória da Conquista (31 de outubro), Salvador (7 de novembro), Juazeiro (13 de novembro), Feira de Santana (21 de novembro), Ilhéus (23 de novembro) e Eunápolis (30 de novembro). As inscrições custam 1kg de alimento não perecível.

O IEL, instituto que organiza o evento, é vinculado à Federação de Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e é especializado em fazer o elo entre as empresas e os estagiários. A unidade foi fundada em 1969 e atualmente 12 mil jovens baianos têm seu estágio regulado pelo IEL.

Os workshops serão mediados pela atriz Maria Menezes e contarão com palestrantes que irão falar sobre como conseguiram sucesso profissional através de sua postura. As inscrições são feitas através do site. Informações sobre locais e horários de cada um dos eventos estão disponíveis no fim desta reportagem.

"Hoje, algo que tem sido muito observado pelas empresas na hora de contratar um estagiário é a atitude e o comportamento dele. E, para o postulante, o importante é respeitar as diversidades, ter compromissos de prazos - e isso é o que tem sido o maior diferencial na hora de alguma contratação. Tanto é que a gente tem mudado a maneira de fazer seleção. Antes era por currículo e alguns testes. Atualmente é por desafios e experiências. E neste processo é que você percebe a habilidade dele em trabalhar em equipe, respeitar a opinião dos outros, olhar com empatia o colega e trazê-lo para fazer parte do processo”, explica Mazo, que visitou, na tarde desta sexta-feira (25), a redação do CORREIO.

Inovações

Em um mundo que muda o tempo inteiro, o IEL que tradicionalmente atua com intermediação de talentos, está investindo em novas estratégias de atuação para ajudar as pessoas a desenvolverem habilidades comportamentais e sociais. O leque de soluções contempla um ciclo estratégico que começa com a seleção e orientação de Jovens Aprendizes, passa pela intermediação de estágio para estudantes de graduação e tem continuidade com o estágio em nível de pós-graduação e a gestão de bolsas de inovação em projetos desenvolvidos em parceria com a indústria.

“Este conjunto de soluções são complementares para ajudar o jovem a se inserir no mercado de trabalho e também traz soluções inovadoras para apoiar a gestão da inovação nas empresas”, explica Evandro Mazo.

Para atuar em gestão da inovação, o instuto se estruturou como uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) com foco em gestão. A proposta é tanto promover a gestão da inovação nas empresas com novas metodologias, técnicas e ferramentas como também promover a inserção de talentos nas empresas, utilizando processos diferenciados e mais alinhados às demandas contemporâneas na identificação de competências.

Bolsas de Inovação

Uma tendência que o mercado vem sinalizando é a necessidade de as empresas de captarem novos talentos para desenvolver projetos de inovação em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Neste sentido, a entidade atua na captação de bolsistas para atuar em projetos de inovação em mais de 50 empresas na Bahia. “Ajudamos a empresa a transformar a pesquisa e desenvolvimento de produtos, conectando as empresas a centros de tecnologia, bem como apoiamos no processo de inserção do novo produto no mercado”, destaca Mazo.

Novos canais e ferramentas

O IEL também está modernizando os seus canais de comunicação. Uma das novidades é a atualização do portal do IEL, que será relançado no mês de novembro, traz uma Plataforma e Gestão de Carreiras com mais conectividade e interação com seus públicos.

Entre as novas soluções que o IEL irá disponibilizar está o Mapeamento de Perfil Comportamental, que auxiliará o jovem a fazer o seu planejamento de vida e carreira.

O mapeamento comportamental mostra à pessoa quais são suas habilidades e como ela poderá atuar para planejar sua carreira, que cursos e competências terá que desenvolver, bem como o tipo de estágio e de inserção no mercado é melhor para ela naquele momento. “Queremos atuar como conector entre pessoas/empresas e entre empresas/empresas”, ressalta o superintendente do IEL Bahia.

Programação

Workshop IEL de carreiras Vitória da Conquista

Quando: 31 de outubro, das 10h às 21h

Onde: Shopping Conquista Sul

Workshop IEL de carreiras Salvador

Quando: 7 de novembro, das 8h30 às 12h30

Onde: 1º andar da FIEB

Workshop IEL de carreiras Juazeiro

Quando: 13 de novembro, das 18h às 22h

Onde: UNEB Juazeiro (Anfieatro Canto de Tudo)

Workshop IEL de carreiras Feira de Santana

Quando: 21 de novembro, das 8h30 às 12h30

Onde: Rua Gonçalo Alves Boaventura, S/N Bairro Alto do Cruzeiro - Unidade Integrada SESI/IEL, Auditório do Espaço Central

Workshop IEL de carreiras Ilhéus

Quando: 23 de novembro, das 8h às 12h

Onde: Unidade Integrada Robson Braga de Andrade - Rodovia Ilhéus/Itabuina. Km 13 (entre a UESC e o IFBA)

Workshop IEL de carreiras Eunápolis

Quando: 30 de novembro, das 8h às 12h

Onde: Loja Maçônica Fraternidade 5 de novembro