Seis estilos de espumantes brasileiros para o Réveillon

Se você acredita nas superstições de Réveillon e acha que tudo deve significar renovação, não deveria beber o mesmo espumante do ano passado. Principalmente com a excelente quantidade de estilos e graus de doçura disponíveis no mercado. A seguir, confira um guia de borbulhantes nas mais diversas propostas para uma virada saborosa!

Moscatel

Um espumante naturalmente doce, frutado, com borbulhas grandes e de excelente acidez. Em seu preparo, uvas da família Moscato passam por somente uma fermentação incompleta — um método criado na Itália e conhecido como Asti. Assim, o borbulhante mantém a doçura natural das uvas. São a pedida para quem está começando ou para harmonizar com sobremesas.

O que beber

Rio Sol Moscatel (R$ 35) — Elaborado com a uva Moscato Canelli, tem coloração amarelo claro esverdeado, com aroma intenso de frutas cítricas e flores. Na boca é doce e fresco.

Venice Plena Moscatel Rosé (R$ 69,90) — Um borbulhante delicado, com reflexos rosáceos, borbulhas finas e persistentes, com notas de flores brancas, morangos e framboesas maduras. Na boca é cremoso, com acidez vibrante e doçura equilibrada.

Charmat / Tanque

Os espumantes desta categoria têm, em geral, um perfil frutado, com nuances florais e bastante leveza. É o método de grande parte dos espumantes brasileiros e, também, dos Proseccos. Em sua elaboração, passa por duas fermentações; sendo a segunda em tanques selados de inox. Podem ser bem secos ou bem doces, simples ou complexos, dependendo do tempo que o vinho fica em contato com as leveduras da segunda fermentação.

O que beber

Salton Espumante Brut (R$ 35) — Elaborado com as uvas Chardonnay, Prosecco, Trebbiano, tem aromas de frutas de polpa branca, cítricos e flores brancas. Seu sabor é refrescante, com uma excelente acidez e cremosidade.

Ponto Nero Live Celebration Glera (R$ 49) — Elaborado 100% com a uva Glera, mundialmente conhecida pelo nome de Prosecco, mantém o frescor e a jovialidade a cada gole sorvido. Tem acidez suculenta, corpo leve e bastante cremosidade. Nos aromas, lima e nuances florais.

Champenoise / Tradicional

São normalmente mais encorpados, complexos e cremosos que os anteriores; com nuances frutadas e florais em conjunto com aromas de frutas secas, panificação e mel. É o método usado em Champagne e consiste em fazer uma segunda fermentação das uvas na garrafa, que ficam em contato com leveduras por meses ou anos. Neste método, as leveduras são retiradas antes da venda. Podem ser bem doces ou bem secos.

O que beber

Don Guerino Espumante Blanc de Blanc Nature (R$ 145) — Em espumante de excelência, elaborado pelo método tradicional e com período de autólise mínimo de 36 meses. Premiado, recebeu a condecoração Sabre de Ouro na Avaliação Nacional de Espumantes da ABE. De cor amarelo palha com reflexos esverdeados, possui aromas de frutas frescas, pão tostado, confeitaria e mel. Na boca é refrescante, equilibrado e cremoso.

Sur Lie

"Sur lie" é um termo em francês em que significa sobre as borras/leveduras. O método é uma variação do método Champenoise em que as leveduras são mantidas na garrafa que chega ao mercado, promovendo uma evolução constante do vinho. A decisão pelo tempo de maturação é de quem bebe. São mais turvos, encorpados, deliciosos e com bom potencial de guarda. Para maior limpidez, devem ser gelados em pé por 12h antes do consumo. São secos.

O que beber

Hermann Lírica Crua (R$ 97,50) — Palha intenso apresentando certa turbidez devido à presença das leveduras, brilhante, com bolhas muito finas e persistentes. Tem aromas de pêra fresca, flores brancas delicadas e leve toque de pão. É cremoso, fresco, muito complexo e de grande persistência.

Garbo Evoluto Sur Lie (R$ 95) — Este exemplar, que já chega ao mercado com dois anos de maturação, tem cor salmão, com leve turbidez (típica da presença das leveduras).

Atualmente tem aromas de frutas vermelhas e tropicais em equilíbrio com notas de frutas secas e torrefação. No paladar é cremoso e com acidez marcante.

Pétillant Naturel / Pét-Nat / Ancestral

Este método consiste em apenas uma fermentação natural, que ocorre parcialmente em garrafa. Suas tampas são de cerveja e devem ser bebidos como tal, bem geladinhos. São frescos, com borbulhas singelas, de boa acidez e, geralmente, surpreendentes. Podem ser levemente doces ou secos.

O que beber

Faccin Patinete (R$ 139) — Orgânico e natural, tem cor amarelo-palha, aromas complexos de farinha de milho, açafrão e melão maduro. No paladar é seco, com toque de laranja, flor, nuances minerais e de pimenta branca.

Frisantes

Frisantes são vinhos com cerca de metade do gás dos espumantes, elaborados com somente uma fermentação ou pelo método Charmat. Têm bolhas mais delicadas e pouco persistentes, mas bastante refrescantes. São quase sempre bem frutados, adocicados, frescos e com teor alcoólico mais baixo.

O que beber

Almadén Moscatel Frisante (Blanc e Rosé, R$ 33) — O rosado é o único brasileiro no Top 10 Best Muscats du Monde 2021, na França. Ganhou Medalha de Ouro e foi o único rótulo nacional a figurar no ranking. Ele, em especial, tem cor rosa atraente, intensos aromas florais e de frutas tropicais como goiaba e manga. É jovem e de ótimo equilíbrio entre acidez/doçura.