Seis jogadores com contrato até fim do ano vão deixar o tricolor

Ezequiel, Ernando, Xandão, Shaylon, Guerra e Artur. Seis jogadores. Número que representa mais que a metade dos 11 necessários para iniciar uma partida de futebol. O sexteto defendeu o Bahia em 2019 e não vai seguir no tricolor para o ano que vem.

Destes, Artur foi o único que a direção tricolor teve algum interesse em renovar, mas desde sempre já eram sabidas as dificuldades da operação. Aos 21 anos, o baixinho desperta o olhar de clubes do exterior e de seu próprio clube de origem, o Palmeiras, que está de treinador novo e quer integrar o atacante no início do ano.

Artur é o atleta que mais jogou entre os seis da lista supracitada, com 55 partidas disputadas com a camisa tricolor. Além disso, anotou 10 gols e 11 assistências - fechando o ano como líder do elenco no segundo quesito.

Outro que teve seus bons momentos mas não fica é o zagueiro Ernando. Este, por opção do departamento de futebol do clube. O zagueiro de 31 anos chegou a ser titular na defesa ao lado de Lucas Fonseca e só deixou o posto por conta de uma lesão na coluna que o obrigou a passar por cirurgia. Nesse período, Juninho chegou e tomou conta da posição.

Ao todo, Ernando disputou 27 jogos com a camisa do Bahia e marcou três gols. Entre eles, um dos mais comemorados pela torcida do clube no ano: contra o São Paulo, no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, na Fonte Nova. Sem contrato, o zagueiro está livre para assinar a custo zero com outro time.

De futuro definido para 2020, há apenas o zagueiro Xandão, já anunciado como reforço do CRB. Ele jogou apenas seis partidas pelo Esquadrão, quatro delas pelo Campeonato Baiano. Seis jogos também fez Ezequiel pelo time, todos pelo Campeonato Brasileiro. O lateral não agradou e retorna ao Cruzeiro, que vai disputar a Série B no ano que vem. Enfrentando dificuldades financeiras e precisando se desfazer de diversos jogadores ao mesmo passo que precisa integrar outros de salário menor, o lateral direito pode encontrar uma oportunidade no clube celeste para 2020.

A situação é diferente para os meias Shaylon e Guerra, que voltam para os estrelados times de São Paulo e Palmeiras, respectivamente, e, exceto em caso de uma reviravolta gigantesca, precisarão buscar outros times para ter mais tempo de jogo. De certo, só têm que esse clube não será o Bahia.

Elenco atual

Considerando esta antevéspera de Natal, o técnico Roger Machado tem 26 jogadores ao seu dispor, contando com o trio Tiago, Régis e Edigar Junio - que retorna de empréstimo. Os três ficam marcados com asteriscos na lista por terem situações peculiares: o CORREIO apurou que Tiago, retornando do futebol argentino, não interessa à direção e deve ser emprestado mais uma vez. Sobre Edigar, o clube ainda aguarda uma posição do Yokohama Marinos, time do Japão que pode exercer o direito de compra do atacante.

O meia Régis é o único que tem situação indefinida e, à priori, se apresenta com o restante do elenco no dia 6 de janeiro, na Cidade Tricolor.