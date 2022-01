Seis jogadores se recuperam da covid-19 e retornam ao Vitória

O técnico Dado Cavalcanti ganhou novas opções para montar o Vitória na próxima partida do Campeonato Baiano, contra o Barcelona de Ilhéus. Nesta segunda-feira (17), seis jogadores que tinham sido afastados após testarem positivo para covid-19 estão recuperados e se reapresentaram com o restante do elenco.

O goleiro Caíque, os zagueiros Mateus Morais e Carlos, o volante Alan Santos e os atacantes David e Jeferson Renan voltaram a treinar e estão à disposição do treinador.

Já o centroavante Dinei também está livre da covid-19, mas ainda se recupera de uma cirurgia no joelho, realizada no meio do ano passado. A expectativa é que ele retorne aos gramados em fevereiro.

Como já é de costume, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no empate em 1x1 com a Juazeirense, no último domingo (16), realizaram atividades regenerativas. O restante do elenco participou de um trabalho tático e técnico.

O grupo ganhou folga nesta terça-feira (18), e só volta aos trabalhos na quarta (19). O jogo do Vitória contra o Barcelona de Ilhéus será neste domingo (23), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela segunda rodada do Baianão.