Seis meses após início da vacinação contra covid, Salvador tem 63% de imunizados

A campanha de vacinação contra a covid-19 completou nesta segunda (19) seis meses na capital baiana. Nesse período, mais de 1,2 milhão de cidadãos já receberam a primeira dose (o que corresponde a 63% do público vacinável). Desse total, 563 mil pessoas estão totalmente imunizadas, com duas doses ou dose única.

Desde o início da mobilização, no dia 19 de janeiro deste ano, a capital baiana tem avançado no processo a partir da estrutura montada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Cerca de 2 mil profissionais atuam neste momento diariamente, inclusive feriados e finais de semana, para que a operação ocorra nos pontos fixos e drive-thrus espalhados em todas as regiões da cidade.



Para a Prefeitura, o processo de vacinação já apresenta resultados significativos na redução dos números da pandemia em Salvador. Nesta segunda, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para tratar pacientes com a doença está em 47%, uma das menores registrada este ano.



Além disso, nesta segunda, a capital baiana iniciou o dia sem pacientes aguardando leito clínico ou de UTI adulto e pediátrico exclusivo contra o coronavírus. Ainda de acordo com a prefeitura, tem havido estabilização e queda nos números de óbitos e no fator de transmissão viral.



“Nesses seis meses de vacinação, passa um filme na nossa cabeça. No final de 2020 já estávamos no planejamento estratégico e operacional em relação a como seria o plano de vacinação, aquisição de insumos e recursos humanos. Desde o início da campanha, de forma exemplar, o município já tinha uma estrutura montada com centros de vacinação, pontos fixos, sistema drive-thru”, recorda a subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis da SMS, Doiane Lemos.



Nesses seis meses de vacinação, a Prefeitura colocou em prática uma série de iniciativas para dar mais agilidade às aplicações das doses que desembarcam na capital. Nesta segunda (19), por exemplo, foi realizado um megamutirão, intitulado Operação Estoque Zero, para ampliar o acesso dos soteropolitanos à segunda dose do imunizante Oxford/Astrazeneca. Durante oito horas de vacinação, 23.486 indivíduos com data de reforço anotada no cartão de vacina até 26 de julho receberam a dose.



Além disso, ao longo da campanha, foi implementada uma ação para facilitar a imunização das pessoas com dificuldade de locomoção: o Vacina Express, no qual é possível agendar a aplicação em casa através do site vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br. Esse serviço acontece desde o dia 2 de fevereiro.



“As ferramentas digitais on-line facilitaram bastante o acesso da população à vacinação, sobretudo neste momento da pandemia, em que houve dificuldade aos serviços de saúde. Cito como exemplo os portadores de doenças crônicas, nos quais foi possível captar a lista nominal desses pacientes diretamente dos serviços de referência com o qual eles já tinham cadastro de atendimento”, explicou Doiane Lemos.



Ela também reforçou a criação da plataforma de cadastramento das pessoas com comorbidades, através da endereço www. comorbidades. saude. ba. gov. br, que é acessada apenas por médicos com usuário e senha do Cremeb para inclusão dos pacientes que fazem parte do público prioritário da vacinação contra a Covid-19. A medida foi criada para garantir mais segurança e evitar fraudes no processo de vacinação.



Outras plataformas lançadas para dinamizar a vacinação em Salvador foram: Vacinômetro, o QR Code da Vacinação, o Filômetro e o Hora Marcada, que permite que as pessoas possam agendar a data e horário para recebimento da vacina.