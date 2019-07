Seis mil acarajés serão distribuídos de graça em Salvador; saiba onde

O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, celebrado dia 25 de julho, esse ano, será comemorado no dia 28 de julho (domingo), com a distribuição, gratuita de 6 mil acarajés em Salvador.

O evento, que é aberto ao público, acontecerá das 10h as 19h, na praça da Cruz Caída, no Pelourinho.A ação é uma realização do Ponto de Cultura da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares (ABAM), entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo celebrar as conquistas das mulheres negras além de promover e fortalecer o debate de enfrentamento ao racismo, sexismo e demais desigualdades raciais e sociais.

Durante o evento, além de distribuir o acarajé a associaçaõ realizará no local, a partir das 10h, a “Feira da Mulher” com participação de empreendedoras negras; uma “Roda de Dialogo”, com foco no debate sobre empreendedorismo, violência contra a mulher e racismo; e uma oficina de torços. Além disso, haverá a apresentação de três bandas de samba.

SERVIÇO

O QUÊ: Festival de Acarajé.

ONDE: Praça da Cruz Caída, Pelourinho, Salvador/BA.

QUANDO: 28 de julho (Domingo).

HORÁRIO: das 10h às 19h.

ENTRADA: gratuita