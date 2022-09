Seis suspeitos de envolvimento com desmanche de veículos são presos

Seis suspeitos foram conduzidos a delegacia após ser flagrados em um galpão às margens da BA- 099, em Abrantes, que comercializava peças de carros roubados. O flagrante ocorreu na manhã da última quarta-feira (28), quando policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial foram informados de que um veículo roubado se encontrava nesse galpão.

No local, os militares observaram que se tratava de um estabelecimento que comercializava peças de carros roubados. No quintal desse imóvel funcionava um suposto desmanche de veículos, várias peças de carros sem identificação, muitas placas de carros roubados, além de diversos automóveis oriundos de roubos prontos para serem desmanchados. O seis suspeito foram conduzidos a delegacia junto com todo o material apreendido para a delegacia, onde foram tomadas as medidas cabíveis e o local foi interditado para perícia.