Seis turistas morrem na Grécia após tornados e chuva de granizo

Pelo menos seis turistas estrangeiros morreram após as fortes tempestades de granizo e tornados que atingiram o norte da Grécia nesta quarta-feira (10). O episódio, que aconteceu na região de Calcídica, deixou ainda 30 feridos. As informações foram confirmadas por Charalambos Steriadis, responsável pela Defesa Civil no norte do país.

Tempestades causaram estrago (Foto: Reprodução)

De acordo com testemunhas, o tornado durou cerca de 20 minutos. Um casal checo está entre os mortos na localidade de Propontida, quando o motorhome em que viajava foi arrastado pelos fortes ventos.

Já em Kassandra, a 70 km de Tessalônica, segunda cidade da Grécia, foram confirmafdas as mortes de um homem russo e seu filho, de apenas dois anos. Eles foram atingidos pela queda de uma árvore em um hotel. Também foi confirmada a morte de uma mulher após o teto de um prédio desmoronar.

De acordo com a televisão estatal ERT, além dos seis mortos e 30 feridos, haveria ainda uma criança morta e um pescador desaparecido, mas a fontes oficiais não confirmaram as informações.

"Foi algo inédito, com "ventos muito fortes e violentas tormentas de granizo", disse o responsável da Defesa Civil.

Por conta da alterçaão climática que causou a tragédia, foi declarado estado de emergência na região de Calcídica. O Ministro da Proteção do cidadão, Michalis Chryssohoidis, acompanha as operações dos bombeiros.