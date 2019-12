Sekito e a consagração do estilo ‘soulsborne’

Lá na E3, em 2018, o pessoal da From Software dizia que Sekiro: Shadows Die Twice, a ser lançado no ano seguinte, não seria um jogo no estilo ‘soulsborne’, como ficaram conhecidos os games produzidos pela produtora japonesa.

No final das contas, Sekiro - que não deixa de ter muitas características do gênero popularizado pela série Souls (de Dark Souls) e por Bloodborne, o gênero que mistura medievalismo, monstros desfigurados, magias e armas, com um modo de jogo pra lá de difícil - acabou consagrando o estilo da From no The Game Awards 2019, o Oscar dos games, entregue na última quinta-feira (12). Dark Souls II e Bloodbourne haviam sido indicados em 2014 e 2015, respectivamente, e não levaram.

Tela de Sekiro: Shadows Die Twice (foto: Divulgação)

Sekiro foi escolhido jogo do ano, superando Death Stranding, que era o jogo com mais indicações na noite. Seu enredo, com o shinobi que tenta se vingar de um clã samurai que atacou seu mestre, agradou todo o mundo, seja no PC, no Xbox One ou no PS4. O jogo ainda levou o troféu de melhor jogo de ação-aventura.

Das 10 indicações, Death Stranding levou apenas duas. De direção, para o mestre Hedeo Kojima, e de trilha sonora.

A noite também serviu para a Microsoft apresentar seu novo console, o Xbox Series X, plataforma para brigar diretamente com o PS5. O lançamento do console, antes chamado de Project Scarlett, será no final do ano que vem.