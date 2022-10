Seletiva de agências do Afro Fashion Day ocupa o Shopping Barra

A diversidade é um dos pontos mais marcantes entre as características do Afro Fashion Day. E quem esteve no Shopping Barra na tarde de quinta (6) percebeu isso com muita tranquilidade. Foi quando aconteceu a seletiva de modelos de agência que irão desfilar na passarela mais preta do Brasil.

Ao todo, 12 agências mandaram modelos dos mais diversos perfis para a avaliação do criador Filipe Dias e do curador do projeto, Fagner Bispo: desde jovens de 15 anos a perfis mais experientes, como o de Alexia Bairon, 48, que já desfilou em passarelas como a São Paulo Fashion Week, fez campanha para o Barra Fashion e uma série de projetos na África. A modelo ficou 13 anos afastada do ramo porque teve filho e decidiu retornar agora. O Afro Fashion Day foi a oportunidade perfeita.

”O Afro Fashion Day é a vitrine de minha volta por ser uma forma de valorizar nossa identidade e dar visbilidade maior para nosso mercado negro de uma forma geral. A Bahia concentra uma população negra enorme, é importante participar. Nesses 13 anos, fez muita falta. É algo que faz parte de mim, é um dom que Deus dá e voltar nesse desfile específico para o negro me deixa lisonjeada”, disse Alexia, que participou da seletiva pela agência ID MGT.

Na contramão da história de Alexia, Loren Silva, 19, está apenas começando a carreira. Encontrada por Pepê Sena, da One Models, ela saiu de Ilhéus para Salvador para fazer o seu primeiro casting. Estudante de comunicação, diz que sempre sonhou em ser modelo e viu no Afro Fashion Day uma oportunidade de começar. “Tenho esse perfil de menina alta, magra, que sempre foi o patinho feio nos lugares mas que agora está encontrando seu lugar”, disse, cheia de beleza pra mostrar.

X-Treme, LV Models, ID MGT, Home Models, Raí Silva, Voga Models, 40 graus, Jovens Periféricos, Focus, PJT Models, Bi Produções e One Models participaram da seleção, que vai colocar mais 65 modelos na passarela do Afro Fashion Day. Os profissionais vão se juntar aos 10 selecionados na seletiva de bairros, que aconteceu na semana passada.





Amissao Jorge e Angela Banque são de Guiné-Bissau e tentam vaga na passarela mais negra do Brasil (Foto: Divulgação/Home Models)

Seguindo a linha internacional do Afro Fashion Day, dois modelos da Guiné Bissau participaram da seleção. Amissao Jorge e Angela Banque, ambos de 27, chegaram ao Brasil para estudar. Eles moram em Simões Filho e foram descobertos pelo diretor e booker da Home Models. “Há um mês e meio, entramos em contato, vieram pra agência e estamos investindo na carreira deles. Trouxe para o Afro, ambos estão com agência em São Paulo. Em breve estarão desfilando por aí”, explica o booker.

O tema do Afro Fashion Day 2022 é a capoeira e isso chamou atenção de Adriano Lázaro, que além de modelo é capoeirista. Ele desenvolve o Street Capoeira, projeto em que modela e se apresenta entre a Ladeira do Pelourinho e o Terreiro de Jesus. Adriano soube da seletiva graças ao amigo Felipe Apóstolo, um dos vencedores da seletiva de bairro, e decidiu participar. “Acabou que casou direitinho os dois trabalhos, o tema”, comentou.

A seletiva de modelos profissionais aconteceu no Shopping Barra (Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

O resultado da seletiva será divulgado pela produção do Afro Fashion Day diretamente para as agências participantes. O Afro Fashion Day 2022 vai acontecer no dia 19 de novembro e volta ao modelo presencial após os dois anos de hiato tendo, como culminância, o Fashion Film - imposição da pandemia. Como de costume, a passarela a céu aberto será montada no Terreiro de Jesus.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra e Suzano.