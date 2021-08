'Sem afobamento', diz Bellintani sobre busca por novo treinador

Depois de demitir o técnico Dado Cavalcanti, a diretoria do Bahia iniciou as buscas pelo próximo treinador que vai comandar o time na sequência da temporada.

Durante pronunciamento no aplicativo Sócio Digital, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, explicou os motivos da mudança de comissão técnica. Ele disse que o clube tem pressa para fechar com o novo técnico, mas evitou revelar qual perfil tem sido buscado.

"Uma decisão difícil no futebol. A gente tenta priorizar ao máximo os trabalhos mais longos. Mas a percepção geral, inclusive em conversa com o próprio Dado, era de que estava na hora de encerrar o ciclo. Uma decisão difícil, mas necessária", iniciou Bellintani.

"Não vou tratar especificamente de perfil, nome ou prazo. Quando se toma a decisão de mudança e fechamento de ciclo, até o fechamento a gente não dialoga com outros. A partir de agora começa, com a cautela necessária, a análise necessária. É uma decisão que não pode demorar mais tempo que o ideal. A gente precisa fazer isso de forma rápida, mas que a velocidade não signifique afobamento. A gente começa a analisar os nomes disponíveis no mercado, o perfil que a gente quer. Quem chegar vai precisar oferecer mais do que o que a gente tinha até agora, com muito cuidado, muita calma, mas a velocidade necessária", continuou.

Ainda segundo o cartola, dificilmente o novo treinador estará à frente do time no duelo contra o Grêmio, neste sábado (21), em Porto Alegre. Até lá, o português Bruno Lopes, treinador do time de transição, assume a equipe principal de forma interina.

Nesta terça-feira (17), a imprensa de Portugal colocou o treinador português Pedro Caixinha como um possível alvo do tricolor. De acordo com o jornal Record, o técnico teria sido procurado, mas declinou da oferta.

Convite feito

Guilherme Bellintani revelou que antes de demitir Dado chegou a conversar com o treinador sobre um possível remanejamento de função dentro do próprio, mas o técnico preferiu deixar a Cidade Tricolor. Vale lembrar que quando voltou ao Esquadrão no ano passado, Dado Cavalcanti chegou a ocupar o posto de coordenador das categorias de base.

"A gente conversou, uma conversa em alto nível, amadurecendo essa decisão. Ele sai do Bahia pela porta da frente. Um treinador que deixa um legado. Muito bom, mesmo numa decisão difícil, saber que temos pessoas que deixam um legado. Dado deixa um legado imenso. Falei para ele: “Se quiser seguir, se tem esse desejo...”. A gente entendeu que a partir do trabalho que fez aqui, ele sai para o mercado com um tamanho, uma envergadura maior do que chegou no clube. Ele vai ter propostas que vão valer a carreira dele", explicou.