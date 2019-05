Sem Arthur Caíke, Bahia fecha preparação para pegar o São Paulo

Depois de uma semana inteira de preparação, o Bahia está pronto para encarar o São Paulo, domingo (19), às 11h, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco tricolor fez o último treino antes do duelo na manhã deste sábado (18).

No Fazendão, o elenco tricolor começou o dia assistindo a um vídeo com informações sobre o time paulista. Logo depois, os atletas foram para o campo e Roger Machado comandou uma atividade com foco nas bolas paradas ofensivas e defensivas. Os jogadores participaram ainda de uma atividade em campo reduzido e aproveitaram para aprimorar as cobranças de falta de pênalti.

O tricolor vai ter mudanças diante do São Paulo. Depois de esboçar durante a semana, Roger confirmou que o time vai ser escalado com três volantes. Com isso, Ramires perde vaga para Elton no meio-campo. Na lateral direita, a novidade é a estreia de Ezequiel. Ele entra no lugar de Nino Paraíba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Roger Machado não vai contar também com o meia Shaylon, que pertence ao São Paulo e não pode entrar em campo, nem com o atacante Arthur Caíke. Recuperado do edema na coxa, o camisa 77 fez apenas um treino físico e ainda não possui condições de jogo.

A tendência é que o Bahia entre em campo com: Douglas, Ezequiel, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton e Douglas Augusto; Arthur, Élber e Gilberto (Fernandão).

Logo após o treino a delegação do Bahia embarcou para São Paulo, local da partida.