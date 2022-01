Sem brilho, Bahia faz gol aos 51 do 2º tempo e escapa da derrota para Unirb

O reencontro do Bahia com o seu torcedor não saiu do jeito que os tricolores esperavam. No primeiro jogo do Esquadrão no ano na Fonte Nova, o time apresentou desempenho muito abaixo e escapou da derrota apenas aos 51 minutos do 2º tempo, ficando no empate por 1x1 com o Unirb, na noite desta quarta-feira (19), pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

Ainda com um time alternativo e treinado pelo português Bruno Lopes, o tricolor abusou dos erros, foi vaiado pelo torcedor e o viu o atacante Bádio, ainda no primeiro tempo, anotar o gol do time de Alagoinhas. Em cobrança de pênalti, Lucas Araújo deixou tudo igual.

Sem vencer em 2022, o Bahia soma agora dois pontos em dois jogos no Campeonato Baiano. Assim como o tricolor, o Unirb também aparece com dois pontos na classificação.

Agora, o tricolor vai focar as atenções na Copa do Nordeste. Sábado, o time principal encara o Sampaio Corrêa, também na Fonte Nova, pela estreia no torneio.

SEM BRILHO

De volta após ficar afastado por conta da covid-19, o técnico Bruno Lopes contou com reforços na equipe de transição. Ausentes na estreia, Douglas Borel, Felipe Torres, Luiz Henrique, Luizão e Jeferson Douglas foram as novidades. No banco, o grupo alternativo teve ainda as presenças de Oscar Ruiz e Marcelo Cirino.

O Bahia iniciou a partida tentando controlar e propor o jogo. Apesar de ter mais posse de bola, o tricolor mostrou falta de ritmo e entrosamento, com muitos erros de passes e lançamentos. Quando teve uma boa chance, perdeu um gol incrível.

Aos 20 minutos, Carlinhos tentou cortar de peito e ajeitou para Gregory, praticamente na marca do pênalti. De cara com o gol, o atacante chutou fraco e facilitou a defesa do goleiro Marcos. Aos poucos, a torcida do Bahia foi perdendo a paciência e começou a vaiar o time.

A resposta do Unirb veio na mesma moeda. Depois do cruzamento rasteiro, Carlinhos fechou livre no segundo pau, mas furou na hora da finalização. A bola ainda passou raspando a trave do goleiro Dênis Júnior.

Aos 41 minutos, o goleiro Marcos errou na saída de bola. Marcelo Ryan se enrolou na primeira e chutou fraco na segunda chance, perdendo outra boa oportunidade. Para piorar, no lance seguinte, o atacante Mucury fez grande jogada e tocou para Bádio chutar forte e abrir o placar para o Unirb na Fonte.

EMPATE NO FIM

Para tentar mudar o panorama, o Bahia voltou do intervalo com três mudanças. Luiz Felipe entrou na vaga de Borel, Lucas Araújo no lugar de Jeferson Douglas e Oscar Ruiz por Thayllon. Não demorou muito e Bruno Lopes colocou Marcelo Cirino em campo também, promovendo a estreia do jogador quatro meses após a chegada no clube.

Mais presente no ataque, o Bahia tentava pressionar o Unirb, porém tinha dificuldade para passar pela marcação. Só aos 18 minutos os donos da casa conseguiram levar perigo em um chute de fora da área de Oscar Ruiz.

Do outro lado, o Unirb passou a esperar o erro do Bahia para tentar o contra-ataque. No vacilo da defesa tricolor, Mucury fez a jogada pela esquerda e chutou sem ângulo. A bola passou na frente do gol de Dênis Júnior.

Nas poucas vezes em que conseguiu passar pelo bloqueio do Unirb, o Bahia parou no goleiro Marcos. Primeiro no chute forte de Miquéias, e depois na finalização de Marcelo Ryan.

A partir dos 30 minutos, o Unirb ficou mais solto no jogo. Na jogada de pé em pé, a Coruja só não marcou um golaço porque o Luiz Felipe conseguiu salvar em cima da linha. Na volta, a cabeçada de Gabriel foi para fora.

A situação do Esquadrão só foi amenizada nos acréscimos da partida. O árbitro viu toque de mão do defensor do Unirb dentro da área e marcou pênalti. Na cobrança, Lucas Araújo bateu, o goleiro Marcos fez a defesa, só que no rebote o próprio Lucas Araújo mandou para as redes, aos 51 minutos. Na comemoração, o volante trocou farpas com torcedores nas arquibancadas.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x1 Unirb - 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Júnior; Douglas Borel (Luiz Felipe), Guilherme, Felipe Torres e Luiz Henrique (Brenner); Miquéias, Luizão e Jeferson Douglas (Lucas Araújo); Thayllon (Oscar Ruiz), Marcelo Ryan e Gregory (Marcelo Cirino). Técnico: Bruno Lopes.

Unirb: Marcos, Carlinhos, Thuram, Marcelo e Maikon; Biro Eduardo (Diego Serra) e Rocha (Manteiga); Mucury (Ciel), Bádio (Gabriel) e Luizinho (Kiki). Técnico: Lorival Santos.

Estádio: Fonte Nova

Gols: Bádio, aos 43 minutos do 1º tempo; Lucas Araújo, aos 51 minutos do 2º tempo

Publico pagante: 973 torcedores

Renda: R$ 6.790,50

Cartões amarelos: Jeferson Douglas e Lucas Araújo (Bahia); Eduardo, Marcelo e Marcos (Unirb)

Arbitragem: Reinaldo Silva de Santana, auxiliado por Edevan de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias.