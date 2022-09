Sem citar nomes, FHC pede que eleitores votem 'pró-democracia'

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) divulgou nesta quinta-feira (22) uma nota em que pede que os eleitores optem por candidatos que têm compromisso com a democracia, a ciência e a preservação do meio ambiente. FHC não citou nomes.

Apesar de não falar em nenhum candidato, as pautas citadas sugerem uma oposição ao presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem FHC já criticou em outras ocasiões.

FHC, que está com 91 anos, diz na mensagem que não tem energia para participar das eleições, mesmo sem problemas de saúde.

O PSDB, partido dele, apoia formalmente Simone Tebet (MDB). O ex-presidente FHC afirmou durante as prévias dos tucanos que vai votar em Lula em um eventual segundo turno entre o petista e Bolsonaro.

Ainda no ano passado, em entrevista ao site Poder360, ele dizia que optaria por Lula. “Se houver Lula contra Bolsonaro, a polarização fica feia. Se isso ocorrer, vou ficar ao lado do Lula, fazer o quê? O que o Lula diz não é propriamente o que ele faz. Lula sempre foi uma pessoa de negociação”.

Veja a nota:

Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral.

Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional.

Fernando Henrique Cardoso

Ex-presidente da República