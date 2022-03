Sem combustível, ônibus deixam de circular na Região Metropolitana

Os ônibus da empresa Bahia Transporte Metropolitano (BTM), que circulam entreSalvador, Lauro de Freitas e Camaçari não saíram das garagens na manhã desta segunda-feira (14). Segundo os rodoviários da empresa, os veículos estavam sem combustível.

Cerca de 30 mil passageiros são afetados pela falta de ônibus. À TV Bahia, os funcionários contaram que que chegaram para trabalhar, e encontraram um número menor de veículos no pátio da BTM, que fica no bairro do Caji, em Lauro de Freitas.

A empresa estaria passando por problemas financeiros e a falta de abastecimento dos coletivos seria uma consequência dessa situação. “É uma situação desesperadora, porque a gente não tem, no momento, uma resposta plausível para os colegas que estão aqui e a gente não está sabendo o futuro o que é que vai acontecer aqui. Já vem um período faltando combustível, mas de forma geral, essa é a primeira vez. Até agora não tem posição nenhuma vinda da empresa, e a gente está angustiado por causa disso, e também sem saber o futuro de cada trabalhador que está aqui”, relatou um rodoviário.