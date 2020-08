Sem Douglas e João Pedro, elenco do Bahia volta aos treinos

Após ganhar um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta quarta-feira (26), e iniciou os trabalhos para a partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (29), às 19h, no estádio de Pituaçu.

Na Cidade Tricolor, os jogadores iniciaram o dia com um trabalho na academia. Logo depois eles foram para o campo e fizeram uma atividade de posse de bola e finalizações em campo reduzido.

As ausências ficaram por conta do goleiro Douglas e do lateral João Pedro. A dupla ficou na fisioterapia tratando de lesões. Enquanto o primeiro se recupera de um estiramento na coxa, o segundo está com desconforto no joelho.

Como Douglas e João Pedro não devem ter condições de pegar o Palmeiras, Nino Paraíba e Anderson vão seguir na equipe titular. Nesta quinta-feira (27), o tricolor volta aos treinos e continua a preparação para a partida.

Com sete pontos, o Bahia é o oitavo colocado do Brasileirão. O tricolor tem ainda um jogo a menos, já que a partida contra o Botafogo, pela primeira fase, foi adiada para o dia 29 de setembro. Já o Palmeiras soma oito pontos e é o atual quarto colocado da Série A.