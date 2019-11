Sem Élber, Bahia volta aos treinos de olho no Goiás

O elenco do Bahia voltou aos treinos e o técnico Roger Machado ganhou uma dúvida para pegar o Goiás, neste domingo (24), às 16h, no estádio Serra Dourada. Pelo segundo dia seguido o atacante Élber não desceu para o campo. Com dor no adutor da coxa, ele fez tratamento no departamento médico e não tem presença garantida na partida.

O técnico Roger Machado contou com boa parte do elenco e comandou um treino técnico com foco nas finalizações. Do time considerado titular, apenas o zagueiro Lucas Fonseca, o lateral Moisés e o volante Gregore não foram para o campo. Eles ficaram na academia, mas não preocupam para o duelo.

O meia Marco Antônio, recuperado da entorse no pé direito, fez academia e está à disposição do treinador. Quem está fora da partida são o volante Flávio e o atacante Rogério. O primeiro e vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já Rogério reclamou de dor na coxa e está em tratamento.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira (21), quando o técnico Roger Machado vai começar aa esboçar o time que entrará em campo no Serra Dourada.