Sem Élber e com Gilberto, Bahia treina de olho no RB Bragantino

O Bahia está quase pronto para enfrentar o Red Bull Bragantino, adversário deste domingo (16), às 16h, no estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Brasileirão. Na tarde desta sexta-feira (14), o elenco tricolor voltou aos treinos e deu sequência na preparação.

Em campo, o técnico Roger Machado voltou a repetir o mesmo esquema que ele usou na partida contra o Coritiba, sem um centroavante como a referência.

A única ausência do dia foi o atacante Élber. Ele fez um trabalho na academia e foi poupado da atividade no campo por conta do excesso de jogos. Assim, Clayson entrou na vaga durante o treino. Apesar da mudança, Élber não preocupa e deve ser o titular do Bahia contra o Bragantino,

A provável escalação do Bahia para a partida tem: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Flávio, Daniel e Rodriguinho; Élber e Rossi.

Quem pode ser novidade durante o confronto com o time paulista é o atacante Gilberto. Recuperado da lesão no joelho, ele vem treinando no campo e pode ficar como opção para Roger no banco.

Como ainda está aprimorando a parte física, Gilberto não reúne condições de atuar na partida inteira, mas a tendência é a de que ele ganhe alguns minutos em campo.

Neste sábado (15), o elenco do Bahia faz a última atividade na Cidade Tricolor e encerra a preparação para a partida.