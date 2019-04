Sem Elton, Bahia terá mudanças em Londrina; veja provável time

O título do Campeonato Baiano deu moral ao Bahia, mas a conquista já ficou para trás e o "chip foi trocado". Quinta-feira (24), o tricolor já tem novo desafio, contra o Londrina, no jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, no estádio do Café, em Londrina, às 19h15.

Com boa vantagem construída após a goleada por 4x0, na Fonte Nova, no primeiro jogo, o tricolor já está na cidade paranaense, onde nesta quarta faz o último treino antes do duelo. E o Esquadrão vai ter mudanças para encarar o Tubarão.

A primeira baixa de Roger Machado era Moisés. O lateral-esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo de ida e está suspenso. Com isso, Paulinho será o titular. Outro desfalque no tricolor será no meio-campo. Elton foi liberado para resolver problemas particulares e não viajou com a delegação. Gregore será o substituto.

Outro que pode ficar fora da partida é o zagueiro Lucas Fonseca. Ele foi substituído durante a final contra o Bahia de Feira reclamando de um desconforto muscular e não tem presença garantida no duelo.

O provável time do Bahia que entra em campo no interior paranaense com: Anderson, Nino Paraíba, Ernando, Xandão (Lucas Fonseca) e Paulinho; Gregore, Douglas Augusto e Ramires; Artur, Arthur Caíke e Gilberto (Fernandão).

Como venceu a ida por 4x0, o Bahia pode ater perder por três gols de diferença que avança para as oitavas de final. A classificação vale uma cota de R$ 2,5 milhões.