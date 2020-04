Sem estoque, campanha de vacinação contra a gripe é suspensa em Salvador

A campanha de vacinação contra a gripe está suspensa em Salvador. Com o fim do estoque das doses, a prefeitura pausou a ação, que só será retomada quando um novo lote for enviado pelo Ministério da Saúde aos postos da capital baiana.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 288 mil idosos e trabalhadores da saúde já foram vacinados nas primeiras semanas da campanha de imunização. O número corresponde a 82% do público-alvo.

A vacinação seria retomada nesta segunda-feira (6), mas foi suspensa, já que o estoque ficou praticamente zerado nesta sexta (3). As doses remanescentes foram usadas em idosos que estão internados em hospitais da capital baiana.

Segundo a SMS, ainda não há previsão de quando o Ministério da Saúde fará o repasse das novas doses.

“Salvador é a capital brasileira com a segunda maior cobertura de vacinados na campanha contra a influenza, ficando atrás apenas de Belém, no Pará. A implementação dos drives thru nos permitiu proteger um grande número de idosos e ao mesmo tempo evitar aglomeração de pessoas que é terminantemente contraindicado nesse período. Nesse momento, estamos aguardando o repasse das doses para retomarmos a estratégia no município”, destacou Doiane Lemos, subcoordenadora de Doenças Imunoprevíneis.