Sem jogar há quase um ano, Elton projeta retorno pelo tricolor

A pandemia do novo coronavírus paralisou as atividades no futebol brasileiro e interrompeu o bom momento que o Bahia vivia na temporada. Enquanto muitos jogadores lamentam a quebra na sequência de jogos e treinos, outros podem olhar a pausa nas competições como uma chance para ganhar fôlego.

É o caso do volante Elton. Ele não entra em campo desde julho do ano passado, quando sofreu lesão de desgaste na cartilagem do joelho. O jogador estava na fase final da recuperação quando os torneios foram paralisados. Apesar do tempo de espera e ansiedade para voltar terem aumentado, ele diz que agora está 100% para ajudar o tricolor quando o futebol voltar.

“Estava ansioso para voltar a jogar. Esse vírus afetou todo mundo, é lamentável, muitas pessoas faleceram, mas para mim foi um tempo maior para focar mais, treinar mais. Hoje, quando o futebol voltar, vou estar apto e 100% para ajudar o Bahia, à disposição para o professor Roger. Olhando por esse lado, profissionalmente para mim a pausa foi boa”, conta Elton em entrevista ao CORREIO.

Perto de completar um ano desde o seu último jogo oficial, o jogador sabe que as coisas mudaram no tricolor. Antes titular, o volante viu a dupla formada por Gregore e Flávio se consolidar no Bahia e crescer a concorrência por uma vaga com a chegada de reforços do time sub-23, como Edson e Ramon.

Apesar do leque de opções para o comandante Roger Machado no setor, Elton garante que encara a disputa com naturalidade e diz que só o Bahia tem a ganhar com as peças do elenco.

“O clube que quer conquistar algo, títulos importantes, tem que ter peças de qualidade em todos os setores. Nessa posição de volante, o Bahia está bem servido e isso é bom para o time. Quem vai ter dor de cabeça é o Roger, quando a gente voltar aos treinos todo mundo vai estar com sangue nos olhos para pegar a vaga, quem estava jogando de titular tem que manter a pegada para quem estava fora não tomar a posição”, avisa Elton, para depois acrescentar:

“Vai ser uma briga boa, respeitando todo mundo. Nesses anos que estou no Bahia sempre foi respeitando quem está jogando e quem está fora, e agora não vai ser diferente. Vou buscar a minha posição com todo o meu esforço, assim como sempre foi”, dá o recado.

Treinos online

À espera do retorno das atividades na Cidade Tricolor, Elton tem seguido o programa de treinos passado pelos preparadores físicos do Bahia. O volante conta com a ajuda do companheiro de clube e vizinho Clayson na hora de fazer os exercícios, mas reconhece que é grande a diferença entre os treinos em casa e o que é trabalhado no CT.

“Comparar o treino em casa ao no CT é totalmente diferente. Em casa a gente não tem à disposição todos os equipamentos que temos no clube, mas a gente dá um jeitinho. A gente mantém uma rotina de treinamentos, os profissionais do Bahia passaram as rotinas de treino, então deu para manter a pegada”, explica ele, que além das atividades, tem aproveitado a quarentena para passar mais tempo com a família.

“A gente coloca um filme aqui na sala, faz pipoca, fica assistindo um filmezinho, conversa com os filhos... Por conta da quarentena não dá pra sair, mas temos que criar opções para se entreter”.

Há três anos no Bahia, Elton entende que o trabalho que vem sendo construído pelo tricolor dentro e fora de campo vai ser um diferencial na retomada do futebol. Para ele, o entrosamento será fundamental para alçar grandes voos na temporada.

“É importante manter a base do time, manter o treinador ao longo dos anos, isso faz com que o time vá se encaixando cada vez mais e fique mais perto de conquistas. Esse ano o Bahia fez um elenco qualificado, todos os setores têm boas peças. O Roger vai ter dor de cabeça para escalar a equipe, mas quanto mais dor de cabeça ele tiver, vai ser melhor para o clube. Estamos no caminho de logo logo conquistar um título importante”, aponta Elton, que não esconde também a saudade do torcedor tricolor.

“Acredito que assim que o coronavírus estiver controlado, os jogos vão ser liberados para a torcida e a do Bahia vai poder lotar a Fonte Nova. Nós estamos com saudade do calor deles”, comenta.