Sem jogos, Bahia suspende todas as atividades até dia 30 de março

Após o anúncio da interrupção da Copa do Nordeste, feito pela manhã, assim como a suspensão do Campeonato Baiano por tempo indeterminado, o Bahia anunciou na tarde desta terça-feira (17) que vai paralisar as atividades do clube a partir de quarta (18).

Em princípio, segundo a nota publicada pelo Esquadrão, as atividades serão suspensas até o dia 30 de março. O clube, no entanto, deixa claro que considera estender o prazo caso a pandemia do Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, avance no país.

A decisão foi tomada após uma reunião entre diretoria, comissão técnica e demais funcionários do Bahia. Serão liberados os atletas do elenco principal, do time de transição, da equipe feminina profissional e todos os garotos das divisões de base, assim como os funcionários do departamento de futebol. Os funcionários do setor administrativo já estavam trabalhando de casa.

Ainda por causa do agravamento da pandemia, o Bahia decidiu fechar a Loja Esquadrão e a Central de Atendimento ao Sócio, amboas localizadas na área externa da Arena Fonte Nova.

A agenda do clube na semana previa um duelo com o Náutico no sábado (21), na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, e contra o Atlético de Alagoinhas no domingo (22), fora de casa, pelo Baianão.