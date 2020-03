Sem Lucas Fonseca, Bahia está pronto para enfrentar o América-RN

Lucas Fonseca vai desfalcar o Bahia pelo segundo jogo consecutivo. O zagueiro não treinou com o restante do elenco durante toda a semana e está fora do duelo contra o América-RN, sábado (14), às 16h, na Arena das Dunas, pela penúltima rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste.

Com dor na coxa, o capitão tricolor ficou fora do triunfo por 1x0 contra o Confiança, no último sábado (7), na Fonte Nova. Nesta sexta-feira (13), Lucas Fonseca fez um trabalho físico à parte do restante do grupo, assim como o também zagueiro Ernando e do lateral esquerdo Giovanni. Já o meia-atacante Marco Antônio, fez uma atividade na academia. Os quatro estão fora do confronto com o América-RN.

Pelo segundia consecutivo, a atividade foi fechada à imprensa. De acordo com informações da assessoria de comunicação do clube, o técnico Roger Machado realizou um trabalho técnico em campo reduzido e também aprimorou a bola parada ofensiva. No final do treino, alguns jogadores treinaram finalizações de fora da área.

Como de costume, o Bahia não divulgou a lista de relacionados, mas a tendência é que o técnico Roger Machado repita a escalação que mandou a campo contra o Confiança: Anderson, João Pedro, Wanderson, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore e Flávio; Rossi, Élber e Clayson; Gilberto.

Quem tem mais chance de brigar por uma vaga no time é o meia Rodriguinho. O camisa 10 estreou na rodada passada ao substituir Clayson durante o segundo tempo e ganhou elogios do técnico Roger Machado. Já concentrado, o elenco tricolor embarca às 15h para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.

Com 11 pontos, o Bahia é o vice-líder do Grupo A da Copa do Nordeste. O líder é o Botafogo-PB, que soma 12. Os quatro primeiros colocados avanças às quartas de final do torneio regional.