Sem o capitão Wallace, Vitória está pronto para estreia na Série B

O Vitória está pronto para estrear na Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco rubro-negro finalizou a preparação para o primeiro duelo na manhã desta quinta-feira (27), na Toca do Leão. O time comandado por Rodrigo Chagas enfrentará o Guarani, sexta-feira (28), às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Na última atividade em Salvador, a comissão técnica repassou conceitos táticos e exercitou a bola parada, tanto defensiva como ofensiva. A delegação rubro-negra viajou para São Paulo no inicio da tarde e de lá seguirá para Campinas, palco do jogo.

O Vitória tem quatro desfalques por ordem médica para a partida contra o Guarani. O volante Guilherme Rend e o atacante Vico se recuperam de lesão e ficarão fora das primeiras rodadas. O meia Gabriel Santiago e o lateral direito Gabriel Inocêncio passaram por cirurgia.

O técnico Rodrigo Chagas também não contará com o zagueiro e capitão Wallace e nem com o lateral direito Van. Últimos a se recuperarem de covid-19, eles estão aprimorando a forma física e permaneceram em Salvador.

Raul Prata é o titular da lateral direita. Recuperado de lesão, Marcelo Alves voltará a integrar a zaga. A vaga deixada por Wallace poderá ser ocupada por Matheus Moares ou João Victor.

Contratados para reforçar o elenco na Série B, os volantes Lucas Silva e Pablo Siles, o meia Bruno Oliveira, os atacantes Guilherme Santos e Samuel Granada estão regularizados e à disposição do técnico Rodrigo Chagas.