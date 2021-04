Sem quatro titulares, Vitória está pronto para jogo com Doce Mel

O Vitória não vai encarar o Doce Mel no Campeonato Baiano com força total. O técnico Rodrigo Chagas vai poupar atletas de todos os setores do time. Quatro titulares não estarão em campo no jogo de quarta-feira (14), às 19h30, no Barradão.

De acordo com apuração do CORREIO, o lateral direito Raul Prata, o zagueiro Wallace e o volante Gabriel Bispo não foram relacionados para o compromisso válido pela 7ª rodada do estadual. O atacante Vico, lesionado, também está fora.

"Nós temos um elenco e estamos disputando três competições simultâneas sem tentar priorizar nenhuma. Tenho certeza que vamos colocar uma equipe muito competitiva e que ela vai fazer valer o nosso mando de campo”, afirmou o técnico Rodrigo Chagas, sem anunciar nomes.

A decisão de utilizar alguns reservas ocorre por conta do calendário. No sábado (17), o Vitória jogará as quartas de final da Copa do Nordeste contra o Altos-PI, às 18h30, no Barradão. A decisão em jogo único define o time que avança às semifinais do torneio regional.

A vaga na lateral direita deve ser ocupada por Van, que substituiu Raul Prata no decorrer do empate em 1x1 com o 4 de Julho, sábado (10) passado, no estádio Lindolfo Monteiro. Com a saída de Wallace, João Victor será mantido no time e formará dupla de zaga com Marcelo Alves, que teve uma indisposição momentos antes da partida contra a equipe piauiense e foi vetado pelos médicos.

No meio-campo, João Pedro pode reaparecer no time para ocupar a vaga deixada por Gabriel Bispo. Maikon Douglas também está na briga. No ataque, Ygor Catatau deve ser o titular no lugar de Vico, que lesionou a coxa. A lista de relacionados contém 23 nomes. Revelado na Toca do Leão, o atacante Alisson Santos, 18 anos, é a novidade.

Já os dos centroavantes Eron e Walter não constam nela. O técnico Rodrigo Chagas optou por ter Aníbal Vega como opção no banco de reservas. Contratado junto ao Palmeiras nesta temporada, o atacante entrou no decorrer de três partidas.

"É um jogador que chegou há pouco tempo, disputando posição com Samuel e Eron. Com a chegada do Walter teve menos espaço. Nesse jogo agora a gente está levando ele e não vai levar o Eron, até para que a gente possa observar ele. Se tiver oportunidade, vai colocar ele também", afirmou o comandante rubro-negro.

Recuperado de lesão, o meia Eduardo foi liberado pelos médicos para treinar normalmente, mas não foi relacionado para a partida. O Vitória deve entrar em campo diante do Doce Mel com Lucas Arcanjo, Van, João Victor, Marcelo Alves e Pedrinho; João Pedro (Maikon Douglas), Cedric e Alisson Farias; Ygor Catatau, Samuel e David.

Com seis pontos, o Vitória é o 8º colocado do Campeonato Baiano. Só os quatro primeiros avançam às semifinais do estadual. Atualmente, o Bahia ocupa a 4ª posição, com nove pontos. Se vencer o Doce Mel, o rubro-negro ultrapassa o tricolor no saldo de gols e, mesmo ainda ficando com dois jogos a menos, já entra no G4.

"Objetivo é classificar. Isso é óbvio. Tentando fazer uma mescla para o jogo, mas também tentando não perder a competitividade de nossa equipe. Objetivo, mais do que nunca, é obter também a classificação no Baiano", projetou Rodrigo Chagas.