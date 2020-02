Sem ressaca: Bahia decide vaga na Sul-Americana contra o Nacional

O Carnaval chegou ao fim, mas o Bahia tem o desafio de manter seu torcedor em ritmo de festa nesta Quarta-feira de Cinzas (26). Às 19h15, o Esquadrão entra em campo diante do Nacional-PAR com uma missão: garantir a classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana.

Bem longe dos circuitos da folia em Salvador, o duelo acontece no Paraguai, mais precisamente na cidade de Villa Elisa, distante 16km da capital Assunção e onde está localizado o estádio Luis Alfonso Giagni, local da partida.

Será a primeira vez que o Bahia atuará oficialmente no país vizinho. Até o jogo de ida na Fonte Nova, o tricolor nunca havia enfrentado uma equipe paraguaia em partidas oficiais.

A estreia, inclusive, foi em grande estilo. A vitória por 3x0 conquistada no duelo de ida, no dia 12, deu ao Esquadrão a vantagem de poder perder por dois gols de diferença que ainda assim avança à segunda do torneio. Ou até por três, caso o Bahia marque gol na casa do adversário, que é critério de desempate.

Apesar do placar confortável, a ordem na Cidade Tricolor é a de entrar em campo focado para evitar surpresas. "Não tem tempo para ficar relaxado. É uma grande vantagem, fizemos um grande jogo, mas eles vão querer vir para cima. A gente tem que estar bem postado, bem concentrado, para não se acomodar nos 3x0", afirma o volante Flávio.

A preocupação ganha força em um precedente. Este ano, o Bahia já foi eliminado de um torneio mata-mata ao ser derrotado na Copa do Brasil pelo River, por 1x0, em Teresina.

Agora, o volante garante que a história será diferente. "A gente precisa de confiança, infelizmente teve um começo de ano meio conturbado. Fomos eliminados na Copa do Brasil e perdemos o clássico logo em seguida. Ficou um pouco pesado. Mas a gente vem retomando a confiança, a nossa forma de trabalho. Professor Roger vem dando excelentes treinos", detalha.

Estádio emprestado

Diante do cenário instalado para o jogo da volta, o clima das arquibancadas deve ser favorável ao Bahia. Apesar de ser um time querido no Paraguai, o Nacional não conta com grande torcida.

Além disso, a equipe jogará quase em campo neutro. O estádio Arsenio Erico, onde o Nacional atua como mandante e que fica em Assunção, não tem capacidade mínima de 7.500 lugares exigida pela Conmebol nos torneios internacionais. Por isso, o duelo contra o Bahia foi levado para o estádio do Sol de América, que suporta até 10 mil torcedores. E não é esperada lotação máxima na partida.

Para superar o Bahia, o Nacional terá que conseguir uma façanha daquelas. Na atual temporada, La Academia conseguiu fazer mais de dois gols em apenas uma partida, quando bateu o modesto Guaireña por 3x0 na estreia do Apertura paraguaio.

Se avançar na Sul-Americana, o Bahia deixará para trás a campanha ruim do ano passado, quando foi eliminado na primeira fase pelo Liverpool-URU. Além disso, encherá os cofres com uma cota de 375 mil dólares, cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual.

Prováveis escalações

Nacional: Espinola; Franco, Garay, Cabral e Díaz; Costa, González, Zaracho e Santacruz; Villagra e Beltrán. Técnico: Roberto Torres.



Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Flávio, Gregore e Élber; Arthur Caíke, Gilberto e Clayson. Técnico: Roger Machado.



ÁRBITRO - Patricio Loustau (Argentina).