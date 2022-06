Sem Rezende, Bahia segue preparação para enfrentar o Sport

O volante Rezende ficou fora do segundo treino consecutivo do Bahia. Com um incômodo na coxa, o jogador deu continuidade ao tratamento e dificilmente estará à disposição do técnico Guto Ferreira para o jogo contra o Sport, quarta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova, válido pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro.

A tendência é que Mugni fique com a vaga. A troca foi testada no último sábado (4), no intervalo do triunfo por 2x1 diante do Criciúma, após Rezende se machucar. O meia entrou bem, deu a assistência para Davó empatar o jogo e deve ser titular contra a equipe pernambucana. O volante Emerson Santos também é opção.

Outra mudança por obrigação acontecerá na zaga. Expulso, Ignácio cumprirá suspensão automática. Didi vai formar dupla com Luiz Otávio diante do Sport.

O elenco tricolor voltou a treinar na tarde desta segunda-feira (6), quando Guto Ferreira comandou treino tático em três etapas para fazer ajustes na equipe. Antes, a comissão técnica reuniu o grupo para passar imagens e informações sobre o Sport.

Após cirurgia no joelho, o goleiro Matheus Teixeira esteve na Cidade Tricolor e iniciou o tratamento de fisioterapia. O elenco tricolor volta a treinar na tarde de terça-feira (7), quando realiza a última atividade antes do confronto com o Sport.