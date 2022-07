Sem Rodallega e com Marco Antônio, Bahia treina de olho no Vila Nova

De olho na partida contra o Vila Nova, na próxima sexta-feira (8), às 19h, em Goiânia, pela Série B, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã desta terça-feira (5), no CT Evaristo de Macedo.

A novidade do dia foi o retorno do meia-atacante Marco Antônio e do lateral direito Jonathan. Recuperado de lesões. Eles treinaram normalmente com os outros companheiros.

Por outro lado, o atacante Hugo Rodallega e o lateral esquerdo Matheus Bahia foram poupados da atividade por conta do alto desgaste. A dupla treinou apenas na academia.

Machucados, o lateral Luiz Henrique e o volante Rezende ficaram em tratamento. Eles dificilmente terão condição de jogar contra o Vila Nova. Quem está fora da partida mesmo é o atacante Raí. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Nesta quarta-feira (6), o elenco tricolor retoma os trabalhos. O Bahia está na terceira colocação do Brasileirão, com 29 pontos.