Sem Rossi e Gilberto, Bahia faz último treino antes do Confiança

O Bahia está pronto para encarar o Confiança, pela semifinal da Copa do Nordeste. Na tarde desta terça-feira (28), o técnico Roger Machado comandou o único treino antes da partida e finalizou a preparação do tricolor.

O dia começou com os jogadores assistindo um vídeo com informações do time sergipano. Logo depois, os jogadores foram para o campo da Cidade Tricolor e Roger comandou uma atividade com foco na troca de passes e finalizações. O treinador montou a equipe que vai começar a partida e fez um trabalho de saída de bola.

Para o duelo contra o Confiança, Roger Machado sabe que não vai poder contar com os atacantes Rossi e Gilberto. Enquanto Rossi fez trabalho específico com a transição após se recuperar da lesão na coxa, Gilberto ficou na fisioterapia. Ele ainda sente dor após sofrer pancada no joelho durante a goleada por 4x1 sobre o Náutico.

Sem Gilberto, Fernandão segue como a principal referência do Bahia. Quem pode voltar ao time é o volante Gregore. Ele passou por novos exames para a covid-19 e aguarda o resultado. O camisa 26 ficou fora da partida contra o Botafogo-PB, pelas quartas de final, após testar positivo no teste realizado pela CBF.

Assim, o Bahia deve iniciar a partida contra o Confiança com: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore (Ronaldo), Flávio e Rodriguinho; Élber, Clayson e Fernandão.

A bola para Bahia x Confiança rola a partir de 19h30 desta quarta-feira (29), no estádio de Pituaçu. A decisão será em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nos pênaltis. Quem passar, vai encarar na final o vencedor de Ceará x Fortaleza, que se enfrentam na noite desta terça-feira (28).

Baianão

Além da partida pela Copa do Nordeste, o tricolor está focado também nas semifinais do Campeonato Baiano. Nesta quinta-feira (30), o tricolor encara o Jacuipense, pelo jogo de ida, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

Os jogadores que não forem relacionados para enfrentar o Confiança, embarcam na manhã desta quarta-feira, para Feira de Santana, onde ficarão concentrados.