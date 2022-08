Sem saber que estava grávida, mulher dá à luz gêmeos

Está cada vez mais comum bebês nascendo sem 'avisar' que estão na barriga da mãe. O caso mais novo foi o de Kelly Aparecida Marques, de 38 anos, que sentiu uma dor e, do nada, deu à luz dois meninos prematuros, Daniel e Davi.

Ela, que é operadora de caixa de um supermercado no município de Guarulhos, em São Paulo, contou que os filhos nasceram após semanas de gestação, sem sentir absolutamente nenhum sintoma de gravidez. Eles foram registrados no dia 16 de agosto, depois que ela teve dores na região da barriga.

O marido de Kelly, Regivan Gomes, comentou ao UOL que a esposa não conseguia ficar parada devido a dor. Com a situação se agravando, ele desconfiou que a matriarca da família estaria entrando em trabalho de parto. O pintor ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e recebeu ajuda de um médico por telefone.

O primeiro filho, Daniel, nasceu em posição invertida, sendo levado para a maternidade após a chegada do Samu. Na unidade de saúde, ela recebeu o segundo bebê, Davi.

Durante os nove meses, Kelly não sentiu enjoos, nem dores, apenas uma parte da barriga um pouco mais dura. No entanto, ela não desconfiou em nenhum momento que estaria esperando gêmeos. A barriga também não cresceu, o que dificultou ainda mais. Outra informação é que Kelly sempre tem atraso na menstruação.

"Até comentei com uma amiga do trabalho que achava que estava com uma coisa no estômago, porque minha barriga tinha ficado dura na região do estômago, mas até então não tinha sentido enjoo, nem bebê mexer, nem nada", disse.

Os gêmeos ficarão no hospital até ganharem peso. Kelly vai à unidade de saúde todos os dias para amamentar os bebês. Até o momento, o casal está sobrevivendo das doações que vizinhos estão ajudando.